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Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 27 апреля

Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 27 апреля
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Сегодня, 27 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день первого раунда плей-офф. Команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

Завершился третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 3:1.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Карлсон (Оши, Фехервари) – 05:34 (5x5)     1:1 Крайдер (Зибанеджад, Рослович) – 06:08 (5x5)     1:2 Гудроу (Трочек, Труба) – 08:08 (4x5)     1:3 Трочек (Зибанеджад, Фокс) – 35:22 (5x4)    

«Ванкувер Кэнакс» в гостях обыграл «Нэшвилл Предаторз» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Бриджстоун-Арене» завершилась со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 02:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Миллер (Хьюз, Петтерссон) – 13:23 (5x4)     0:2 Бёзер (Миллер, Хьюз) – 24:33 (5x4)     1:2 Евангелиста (Цукер, Каррье) – 56:48 (5x5)    

«Колорадо Эвеланш» обыграло «Виннипег Джетс» в тртьем мачте серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Болл-Арене» завершилась со счётом 6:2 (1:0, 0:2, 5:0).

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Паризе (Мэнсон, Миттельштадт) – 11:18 (5x5)     1:1 Тоффоли (Демело, Элерс) – 25:03 (5x5)     1:2 Моррисси (Шайфли, Монахан) – 30:50 (5x4)     2:2 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 42:11 (5x4)     3:2 Ничушкин (Рантанен, Маккиннон) – 44:39 (5x4)     4:2 Лехконен (Миттельштадт, Тэйвз) – 48:11 (5x5)     5:2 Колтон (Миттельштадт, Жирар) – 52:36 (5x4)     6:2 Тэйвз (Кольяно) – 56:25 (en)    

«Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в третьем мачте серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Крипто.ком-Арене» завершилась со счётом 6:1 в пользу «нефтяников».

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хайман (Экхольм) – 06:42 (5x5)     0:2 Драйзайтль (Кейн, Нурс) – 15:35 (5x5)     0:3 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 18:35 (5x4)     1:3 Даути (Байфилд, Андерсон) – 25:32 (5x5)     1:4 Кейн (Сеси, Ньюджент-Хопкинс) – 27:39 (5x5)     1:5 Хайман (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 46:37 (5x3)     1:6 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 52:38 (5x3)    

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