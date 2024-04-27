Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 27 апреля

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 27 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день первого раунда плей-офф. Команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

Завершился третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 3:1.

«Ванкувер Кэнакс» в гостях обыграл «Нэшвилл Предаторз» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Бриджстоун-Арене» завершилась со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

«Колорадо Эвеланш» обыграло «Виннипег Джетс» в тртьем мачте серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Болл-Арене» завершилась со счётом 6:2 (1:0, 0:2, 5:0).

«Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в третьем мачте серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Крипто.ком-Арене» завершилась со счётом 6:1 в пользу «нефтяников».

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ