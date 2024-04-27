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«Нью-Йорк Рейнджерс» ни разу в истории не проигрывал серию плей-офф, ведя в счёте 3-0

«Нью-Йорк Рейнджерс» ни разу в истории не проигрывал серию плей-офф, ведя в счёте 3-0
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Завершился третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 3:1. Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Нью-Йорк Рейнджерс».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, в истории «Рейнджерс» было пять случаев, когда команда вела в серии Кубка Стэнли со счётом 3-0 и ни разу не проиграла.

«Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 114 очками. «Вашингтон» расположился на восьмой строчке Востока, в активе команды 91 балл.

Четвёртый матч серии состоится 29 апреля в Вашингтоне, начало — в 3:00 мск.

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