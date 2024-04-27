«Эдмонтон» разгромил «Лос-Анджелес» в гостях и повёл в серии первого раунда Кубка Стэнли

Сегодня, 27 апреля, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в третьем мачте серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Крипто.ком-Арене» завершилась со счётом 6:1 в пользу «нефтяников».
На седьмой минуте Зак Хайман с передачи Маттиаса Экхольма открыл счёт в игре. На 16-й минуте периода Леон Драйзайтль с передач Эвандера Кейна и Дарнелла Нурса удвоил преимущество гостей. На 19-й минуте периода Коннор Макдэвид с передач Эвана Бушара и Леона Драйзайтля сделал счёт 3:0.
На шестой минуте второго периода Дрю Даути с передач Куинтона Байфилда и Майки Андерсона размочил счёт в игре. Спустя две минуты Эвандер Кейн с передач Коди Сеси и Райана Ньюджент-Хопкинса забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев.
На седьмой минуте третьего периода Зак Хайман с передач Коннора Макдэвида и Райана Ньюджент-Хопкинса оформил дубль, сделав счёт 5:1. На 13-й минуте периода Леон Драйзайтль забросил шестую шайбу «нефтяников» в игре.
Таким образом счёт в серии стал 2-1 в пользу «Эдмонтона». Четвёртая игра состоится 29 апреля.
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