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Лос-Анджелес Кингз – Эдмонтон Ойлерз 1:6, как сыграли, кто победил, результат матча плей-офф НХЛ 27 апреля

«Эдмонтон» разгромил «Лос-Анджелес» в гостях и повёл в серии первого раунда Кубка Стэнли
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Сегодня, 27 апреля, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в третьем мачте серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Крипто.ком-Арене» завершилась со счётом 6:1 в пользу «нефтяников».

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хайман (Экхольм) – 06:42 (5x5)     0:2 Драйзайтль (Кейн, Нурс) – 15:35 (5x5)     0:3 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 18:35 (5x4)     1:3 Даути (Байфилд, Андерсон) – 25:32 (5x5)     1:4 Кейн (Сеси, Ньюджент-Хопкинс) – 27:39 (5x5)     1:5 Хайман (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 46:37 (5x3)     1:6 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 52:38 (5x3)    

На седьмой минуте Зак Хайман с передачи Маттиаса Экхольма открыл счёт в игре. На 16-й минуте периода Леон Драйзайтль с передач Эвандера Кейна и Дарнелла Нурса удвоил преимущество гостей. На 19-й минуте периода Коннор Макдэвид с передач Эвана Бушара и Леона Драйзайтля сделал счёт 3:0.

На шестой минуте второго периода Дрю Даути с передач Куинтона Байфилда и Майки Андерсона размочил счёт в игре. Спустя две минуты Эвандер Кейн с передач Коди Сеси и Райана Ньюджент-Хопкинса забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев.

На седьмой минуте третьего периода Зак Хайман с передач Коннора Макдэвида и Райана Ньюджент-Хопкинса оформил дубль, сделав счёт 5:1. На 13-й минуте периода Леон Драйзайтль забросил шестую шайбу «нефтяников» в игре.

Таким образом счёт в серии стал 2-1 в пользу «Эдмонтона». Четвёртая игра состоится 29 апреля.

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