«Салават» сдался аутсайдеру, СКА уничтожил Минск за 10 минут. Итоги игрового дня КХЛ

«Адмирал» не справился с московскими армейцами, а «Автомобилист» вернул себе лидерство на Востоке.

15 ноября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялись пять матчей. Коротко рассказываем о главных событиях в каждом из них.

«Барыс» после неожиданной победы над «Салаватом Юлаевым» продолжил своё выездное турне в Екатеринбурге. Подопечные Андрея Скабелки начали за здравие, но не смогли разжиться голами и пропустили сами: защитник «Автомобилиста» Ник Эберт завершил одну из немногих позиционных атак мощным и точным щелчком.

Екатеринбуржцы довольно пассивно провели остаток периода, а снова включились на обороты, приближённые к максимальным, лишь в конце второго игрового отрезка. «Барыс» недолго продержался под прессингом: Иван Мищенко допустил ошибку при выполнении передачи, чем воспользовался Брукс Мэйсек. Немец с канадскими корнями укрепил своё лидерство в гонке снайперов регулярного чемпионата — теперь у него 22 гола.

В третьем периоде казахстанцы предприняли несколько попыток нагнать соперника, однако «Автомобилист» вовремя собрался и на классе довёл дело до победы. Таким образом, екатеринбуржцы вернули себе первое место в Восточной конференции.

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«Металлург» сломил сопротивление «Сибири». Ключевым стал первый период, во время которого уральцам удалось отличиться дважды. Сначала Павел Акользин забросил в меньшинстве, а затем Филипп Майе с передачи Брендана Лайпсика реализовал большинство.

В дебюте второй двадцатиминутки сибиряки нашли в себе силы сократить отставание от соперника: Тревор Мёрфи зарядил от синей линии, наказав за удаление Михаила Фисенко. Впрочем, ближе к перерыву Фисенко исправился: его бросок в равных составах оказался неразрешимой проблемой для Антона Красоткина. Для самого Фисенко этот гол стал первым в форме «Магнитки».

В третьем периоде «Сибири» вновь удалось приблизиться к хозяевам на расстояние вытянутой руки — помогла шайба Александра Шарова. Но на большее подопечных Андрея Мартемьянова не хватило.

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«Салават Юлаев» не справился с худшей командой лиги — «Сочи». Уфимцы невнятно начали и пропустили первыми. В итоге южане ещё дважды по ходу матча выходили вперёд. Причём в последнем случае команда Сергея Светлова была невероятно близка к победе. «Салават» окончательно отыгрался и перевёл игру в овертайм только за 42 секунды до окончания основного времени. Но и в дополнительном удача сопутствовала «Сочи». Гости выглядели изобретательнее, а точку во встрече поставил хлёсткий бросок Никиты Попугаева.

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СКА, потерпев три поражения в изнурительной поездке по Дальнему Востоку и Сибири, отвёл душу после возвращения в Санкт-Петербург. Под горячую руку армейцам Невы попалось минское «Динамо». Причём до середины третьего периода всё выглядело прилично. Белорусы открыли счёт, но почти тут же получили ответку. Равенство продержалось до 48-й минуты, с которой СКА начал свой феноменальный финишный спурт. До финального свистка подопечные Романа Ротенберга забросили сразу шесть шайб, дважды своё имя в протокол вписал Дмитрий Яшкин.

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«Адмирал», превратившийся в главную команду-сенсацию КХЛ, прервал пятиматчевую победную серию в Москве. Команда Леонида Тамбиева не смогла забросить в ворота ЦСКА. Дальневосточники действовали довольно пассивно на протяжении всего матча, проведя в зоне атаки почти вдвое меньше времени, чем соперник.

Армейцы открыли счёт аккурат на экваторе первого периода: Антон Слепышев подловил гостей на контратаке и мастерски исполнил кистевой бросок при выходе «2 в 1». Следующее взятие ворот «Адмирала» состоялось за пять минут до сирены: Виктор Классон вгвоздил шайбу в сетку щелчком от синей линии. На этом оппоненты и разошлись.

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Матчи 16 ноября