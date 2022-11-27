«Он словно осьминог». Почему русского защитника точно обменяют в этом сезоне НХЛ

В НХЛ прошла четверть сезона — и это самое время, чтобы думать о первых обменах. Уже сыграно достаточно матчей, чтобы не делать слишком быстрых выводов — но при этом уже становится понятно, на какие позиции командам нужно усиление. Кроме того, результаты первых полутора месяцев регулярки уже делят команд на будущих продавцов и покупателей.

В разряд продавцов уже прочно залетел «Коламбус». Молодая команда после подписания Джонни Годро наверняка замахивалась на большее, но неудачно начала сезон, а потом ещё и получила лавину травм, убившую глубину клуба. Сейчас «мундиры» — худшая команда Востока как по набранным очкам, так и по разнице шайб, и это с учётом того, что они провели 14 из 20 игр дома. При этом у клуба есть лишь два ценных игрока с истекающим контрактом, которых можно обменять — но один из них нам и интересен.



Владислав Гавриков уверенно зашёл в основу родного «Локомотива»: уже в 20 лет он играл по 16 минут в топ-клубе КХЛ, ещё через год попал в состав на ЧМ-2017, где пара Киселевич — Гавриков не пропустила ни одной шайбы во время своего нахождения на льду. Такой перформанс привлёк внимание базового клуба сборной. СКА вывалил «Локо» 115 млн рублей, чтобы перед Олимпиадой без НХЛ задержать защитника дома, хотя он якобы не особо горел желанием переезжать в Петербург.

Владислав Гавриков на ЧМ-2017 Фото: РИА Новости

В «Коламбус», который задрафтовал защитника, Гавриков уехал уже после двух сезонов в СКА. В чемпионате-2018/2019 защитник поставил рекорд, который уже вряд ли будет побит: он закончил сезон с полезностью «+48». Хотя защитник играл по 20 минут за матч, соперники за весь сезон забили лишь 12 шайб в равных составах, когда Владислав находился на льду. Джон Торторелла оценил такие качества своего новичка — и Гавриков даже успел поиграть в плей-офф-2019, «съев» один год контракта новичка и с ходу войдя в уже устоявшийся состав.

Олдскульный тренер Тортс в первом сезоне Гаврикова ставил его в пару к другому домоседу, Дэвиду Савару, что немного упростило процесс адаптации защитника к НХЛ, хотя он и не был мучительным. «Он не допускает выкрутасов. Даже если он не в форме, то пытается играть эффективно. Я уважаю Гаврикова за эту надёжность. Его навыки игры с шайбой весьма недооценены, а в защите он словно осьминог: если он тебя накроет, от Владислава уже никуда не деться, настолько он силён», — говорил тренер после первого полноценного сезона Гаврикова в НХЛ.

Однако вскоре в «Коламбусе» что-то надломилось: после ухода Панарина и Бобровского клуб ещё один сезон протянул на старых дрожжах. Потом случился легендарный саботаж от Дюбуа, который мог стать лицом команды, но отправился в «Виннипег», а потом и сам Тортс как будто потерял управление раздевалкой.



Команда ушла в перестройку, но сменщик Тортореллы Брэд Ларсен показал своё полное неумение поставить оборону. У «мундиров» был не самый плохой состав защиты даже после обмена Сета Джонса, но прошлогодний «Коламбус» пропускал 3,2 шайбы за 60 минут в равных составах — это был один из худших показателей в НХЛ за последние 15 лет. Из-за этого сложно оценивать продвинутые метрики Гаврикова — нелегко стоять в белом костюме посреди защитных руин.

Владислав Гавриков (слева) Фото: Jay LaPrete/AP Photo/ТАСС

Клуб хотел бы продлить своего самого надёжного защитника и опору меньшинства, но прямо сейчас, возможно, будет выгоднее обменять Владислава. Его контракт на $ 2,8 млн в год делает трансфер Гаврикова крайне выгодным: прямо сейчас большинство клубов очень сильно придавлены потолком зарплат. Кроме того, русский защитник пока ещё получает смешные деньги для игрока его уровня: недавно «Баффало» выписал чек на $ 4,28 млн в год Маттиасу Самуэльссону — домоседу, у которого на момент подписания сделки было 54 игры в лиге.



Авторитетный портал Daily Faceoff ставит Гаврикова на восьмое место в списке главных трансферных целей НХЛ. «Гавриков — сильный защитник, который всегда ставит оборону на первое место. У «Коламбуса» уже готова замена в лице похожего по стилю Эндрю Пика, который недавно подписал трёхлетний контракт. За Дэвида Савара в 2021-м «мундиры» получили драфт-пики первого и третьего раундов, а Гавриков — более качественный и молодой игрок», — пишет инсайдер сайта Фрэнк Серавалли.

Основным претендентом журналисты называли «Лос-Анджелес». Команда, которая недавно завершила перестройку, слишком сильно скособочена в сторону атаки, как и большинство клубов в подобной ситуации. «Кингз» много забивают, но ещё больше пропускают, а разница между уровнем Дрю Даути и остальных защитников команды сейчас слишком велика. У «ЛА» сейчас предостаточно активов для такого обмена.

Владислав Гавриков Фото: David Kirouac/ZUMA/ТАСС

Сейчас в обсуждениях появился ещё один претендент — «Торонто». Лавина травм выкосила основных защитников, вне игры пока основные домоседы клуба Джейк Маззин и Ти Джей Броди. Пока это не мешает «Торонто», но потом может ударить по результатам. Кроме того, вероятность трансфера именно в «листья» может повысить то, что у ГМ клуба Кайла Дубаса отличные отношения с агентом Гаврикова Дэном Мильштейном. Назывались и другие команды, в том числе пока тонущая на дне таблицы «Оттава».



Но прямо сейчас точно очень сложно представить себе вариант, при котором Гавриков останется в «Коламбусе». Рынок защитников на дедлайне традиционно узок, за оборонцев переплачивают, и Владислав со своим подходящим под плей-офф стилем игры может дать «мундирам» отличный улов.