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«Коламбус» — «Филадельфия» — 5:4 ОТ, Гавриков забил победный гол в овертайме с передачи Чинахова, видео

Как они это делают? Русский дуэт из «Коламбуса» начертил красоту в овертайме, восхитив НХЛ
Лев Лукин
Гавриков забил победный гол в овертайме
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Егор Чинахов и Владислав Гавриков уже во второй раз в сезоне разыграли победную комбинацию для «Блю Джекетс».

После крупного успеха в Нью-Йорке 24 октября «Коламбус Блю Джекетс» погрузился в пучину поражений. Команда из штата Огайо выиграла лишь один из следующих семи матчей, нанеся дома поражение «Филадельфии». И вот сегодня «лётчики» вновь пожаловали на «Нейшнвайд-арену».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2022, среда. 03:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 4
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Курали (Гавриков, Робинсон) – 12:36 (5x5)   2:0 Дженнер (Годро, Джонсон) – 25:36 (5x4)   2:1 Хейз (Конечны, Лотон) – 28:54 (5x5)   2:2 Кейтс (Макьюэн, Типпетт) – 32:16 (5x5)   3:2 Дженнер – 43:22 (5x5)   4:2 Робинсон (Оливье, Бьёрк) – 43:35 (5x5)   4:3 Силер (Фрост, Фараби) – 44:58 (5x5)   4:4 Конечны (Кейтс, Хейз) – 49:14 (5x4)   5:4 Гавриков (Чинахов, Силлинджер) – 63:14 (3x3)

И в этот раз заруба соседей по Столичному дивизиону оказалась пожёстче. «Коламбус» открыл счёт на 13-й минуте: Шон Курали подобрал шайбу после броска Владислава Гаврикова, развернулся и бросил в сторону ворот, а на пятачке форварду «мундиров» помог рикошет.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Российский защитник в этом эпизоде набрал пятое очко за результативность в текущем сезоне, но настоящий момент славы у Гаврикова был ещё впереди.

Во втором периоде хозяева забили второй гол (Дженнер отличился в большинстве), а затем «Филадельфия» проснулась и за четыре минуты отыграла обе шайбы. Причём после гола Ноа Кейтса тренерский штаб «мундиров» решил заменить голкипера Элвиса Мерзликина на Йоонаса Корписало.

А в первой половине третьего отрезка команды устроили настоящее голевое пиршество! Сначала «Коламбус» дважды в течение 13 секунд огорчил Картера Харта, «Филадельфия» ответила своим дуплетом, на который потратила четыре с небольшим минуты.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В итоге игра ушла в овертайм, где победу «Коламбусу» добыли русские хоккеисты. Егор Чинахов и Владислав Гавриков оказались на острие контратаки хозяев и сделали всё чётко!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«TIC. TAC. TOE! Владислав Гавриков зажигает красный фонарь в овертайме!» — таким восторженным постом отреагировал на эту шайбу официальный «твиттер» НХЛ.

Интересно, что для российского защитника этот гол стал вторым в сезоне, и вновь Гавриков своим точным броском принёс «Коламбусу» победу в овертайме. И, опять же, как и в матче 19 октября с «Ванкувером», ему при выходе «2 в 1» ассистировал Чинахов. Как они это делают? Собственно, если «Блю Джекетс» и выигрывают матч в дополнительное время в нынешнем сезоне, то благодаря слаженному русскому дуэту.

Кстати, Гавриков стал четвёртым защитником в истории «Коламбуса», который принёс «мундирам» несколько побед в овертайме в течение сезона. Ранее подобного добивались Сет Джонс, Зак Веренски и Джейк Бин.

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