Канадца за уши тащат к вечным рекордам, экс-тренер «Салавата» идёт к успеху. Итоги дня МЧМ

В четвёртый игровой день молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2023 состоялось четыре матча, «Чемпионат» подводит их итоги.

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Латвийцы никак не могут выиграть, но продолжают удивлять своей напористостью и желанием навязать сопернику борьбу. Они отчаянно сражались с американцами, выгрызли очко у Швейцарии, а сегодня провели неплохой матч с Финляндией, но не смогли забить, обстучав все штанги.

Команда Томи Лямся, напротив, забросила по шайбе в каждом из периодов (в третьем – в пустые ворота) и в новогоднюю ночь сразится с США за первое место в группе. «Это будет очень важный матч. Для нас он важен в плане места в турнирной таблице и положения в плей-офф. Мы уже один раз играли с США (имеется в виду товарищеский матч в середине декабря, где США выиграли 5:2. – Прим. «Чемпионата») и знаем их команду, в какой хоккей она играет. Это будет отличная игра», — сказал Лямся.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно на канале TSN в YouTube.

Чехия потерпела первое поражение на турнире. До этого они уже успели огорчить Канаду и разгромить Австрию. Сегодня команда Радима Рулика начала так же активно и прилично нагружала голкипера Карла Линдбома, который в первых двух матчах турнира не пропустил ни одной шайбы.

Его «сухая» серия закончилась в начале второго периода, но шведы нашли моментальный ответ. Фабиан Вагнер и Людвиг Янссон отличились с разницей в полторы минуты и вышли вперёд. Чехи смогли перевести игру в овертайм за шесть минут до конца третьего периода, а в дополнительное время Янссон оформил дубль и вывел Швецию на первое место в группе А.

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Американцы оправились после конфуза в матче со Словакией и забросили пять шайб Швейцарии, пропустив всего один гол. Первый период получился равным, но Джимми Снагерруд забил «в раздевалку» и пошатнул уверенность соперника. Во втором периоде США пачками генерировали моменты и фактически решили исход встречи, ещё трижды огорчив Алессио Бельери.

Решающий вклад внесло ведущее звено американцев, организовавшее три гола. «Я просто понял, что пора уже перестать лажать. Да, это непростой турнир, тут много хороших игроков, а наше звено называют ударным, так что нам надо чаще набирать очки. Сегодня мы это сделали», — сказал Логан Кули, набравший сегодня два очка.

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Этот турнир проходит под именем 17-летнего Коннора Бедарда, который выдаёт фантастическую результативность. Он порезвился в прошлой игре с Германией, набрав семь очков и повторив канадский рекорд, а сегодня набрал ещё шесть (2+4) очков.

ИИХФ объявила, что Бедард повторил канадский рекорд Джордана Эберле по количеству голов на молодёжных чемпионатах мира (14). «Особо не думал о рекорде, но ребята напомнили о нём в третьем периоде. Хороший пас Стэнковена, с него любой мог бы забить», — сказал после игры главный герой встречи.

Но есть нюанс. ИИХФ после отмены и переноса декабрьского МЧМ-2022 официально объявила, что результаты сыгранных матчей и вся статистика будут аннулированы, и в августе провела турнир заново.

Но почему-то очки Бедарда никуда не делись. Шесть голов нападающий забил на этом турнире, четыре – на августовском и ещё четыре – в аннулированном матче с Австрией в декабре 2021 года.

Понятно, зачем Бедарда раскручивают в Канаде – это их новый «некстван», большая звезда будущего, но ведь об этом пишет и ИИХФ! Получается, канадца за уши тащат к вечным рекордам. Так, например, лучшим канадским бомбардиром в истории ЧМ на данный момент является Эрик Линдрос с 31 очком (у Бедарда, если считать с отменённым МЧМ, сейчас 27 очков). А дальше можно будет и на общий рекорд Питера Форсберга замахнуться (42 очка). Самое смешное, что Бедарду эти поблажки вряд ли нужны, он и без них вполне мог замахнуться на рекорд Эберле, да и на достижение Линдроса.