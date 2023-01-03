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Как Александр Овечкин играет в плей-офф, сколько голов Овечкин забил в плей-офф НХЛ

Овечкин переписывает историю регулярок НХЛ. Но в плей-офф его магия растворяется?
Егор Бульчук
Как Александр Овечкин играет в плей-офф НХЛ
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В кубковых матчах россиянин бьётся за куда более локальные рекорды.

Статистическое величие Александра Овечкина – явление, характерное для регулярных чемпионатов НХЛ. А вот рекорды плей-офф даются россиянину значительно сложнее.

В 147 матчах на вылет у Ови 141 (72+69) очко. В плей-офф он в среднем забрасывает меньше полшайбы за матч (0,48 против 0,61 в регулярных чемпионатах). С этим показателем нападающий не входит даже в топ-20 лиги, уступая в том числе четырём действующим хоккеистам – Джейку Гюнцелю, Натану Маккиннону, Коннору Макдэвиду и Брейдену Пойнту.

Среднее количество голов за игру плей-офф

1.Марио Лемье0,71
2.Майк Босси0,659
3.Барри Педерсон0,647
4.Морис Ришар0,621
5.Кэм Нили0,613
6.Уэйн Гретцки0,587
7.Джейк Гюнцель0,586
7.Натан Маккиннон0,586
9.Коннор Макдэвид0,568
10.Павел Буре0,547
18.Брейден Пойнт0,5

По общему количеству голов в плей-офф позиции Овечкина отличаются большей прочностью. Уже в ближайшем розыгрыше Кубка Стэнли капитану «Вашингтона» вполне по силам обойти Марио Лемье (отставание четыре шайбы) и Яромира Ягра (шесть шайб).

Голы за карьеру в плей-офф

1.Уэйн Гретцки122
2.Марк Мессье109
3.Яри Курри106
4.Бретт Халл103
5.Гленн Андерсон93
11.Яромир Ягр78
12.Марио Лемье76
14.Александр Овечкин72
17.Сидни Кросби71

Через восемь голов Овечкин сможет войти в десятку лучших снайперов плей-офф. Но, чтобы в ней закрепиться, россиянину необходимо забивать больше – Сидни Кросби с 71 голом дышит ему в спину. Результат Уэйна Гретцки в этой таблице выглядит недосягаемым. Овечкин сможет обойти канадскую легенду, если забьёт ещё полсотни голов – пожалуй, это слишком фантастический сценарий.

По сути, единственный индикатор плей-офф, по которому Овечкин может выйти в лидеры, – это шайбы в большинстве. Учитывая выдающийся бросок форварда и количество времени, которое он проводит на льду при игре в неравных составах, 10 голов до промежуточного рекордсмена – совсем не большое расстояние.

Голы в плей-офф в большинстве

1.Бретт Халл38
2.Уэйн Гретцки35
3.Майк Босси35
4.Дино Сиссарелли34
5.Никлас Лидстрём30
6.Марио Лемье29
7.Дени Потвен28
7.Евгений Малкин28
7.Александр Овечкин28

Кроме того, у Александра есть шансы закончить карьеру на первом месте среди самых бросающих игроков Кубка Стэнли. До третьей позиции Овечкину остаётся меньше ста заходов на цель. Забраться выше будет значительно труднее, но если «Вашингтон» в эру Овечкина сыграет ещё хотя бы семь-восемь серий, то рекорд почти наверняка обновится.

Броски за карьеру в плей-офф

1.Рэй Бурк812
2.Бретт Халл803
3.Клод Лемье730
4.Мариан Госса712
5.Уэйн Гретцки699
6.Яромир Ягр682
7.Марк Мессье671
8.Эл Макиннис663
9.Никлас Лидстрём656
10.Александр Овечкин637

За 17 сезонов в Северной Америке Овечкин только трижды не попадал в плей-офф, но в остальных случаях чаще всего не задерживался в борьбе за кубок надолго. Лишь в шести случаях «Вашингтон» вместе с россиянином сыграл больше 10 матчей в рамках одного розыгрыша.

В шести сезонах Овечкин забивал по пять голов за плей-офф. Два самых лучших с точки зрения результативности сезона пришлись на два разных десятилетия. В 2009 году форвард забил 11 голов, а в чемпионском 2018-м – сразу 15.

Только три розыгрыша Овечкин заканчивал с положительным показателем полезности, а четвёртую часть штрафных минут (19 из 77 в карьере) он заработал за семь игр в сезоне-2018/2019.

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