Овечкин переписывает историю регулярок НХЛ. Но в плей-офф его магия растворяется?

В кубковых матчах россиянин бьётся за куда более локальные рекорды.

Статистическое величие Александра Овечкина – явление, характерное для регулярных чемпионатов НХЛ. А вот рекорды плей-офф даются россиянину значительно сложнее.

В 147 матчах на вылет у Ови 141 (72+69) очко. В плей-офф он в среднем забрасывает меньше полшайбы за матч (0,48 против 0,61 в регулярных чемпионатах). С этим показателем нападающий не входит даже в топ-20 лиги, уступая в том числе четырём действующим хоккеистам – Джейку Гюнцелю, Натану Маккиннону, Коннору Макдэвиду и Брейдену Пойнту.

Среднее количество голов за игру плей-офф

По общему количеству голов в плей-офф позиции Овечкина отличаются большей прочностью. Уже в ближайшем розыгрыше Кубка Стэнли капитану «Вашингтона» вполне по силам обойти Марио Лемье (отставание четыре шайбы) и Яромира Ягра (шесть шайб).

Голы за карьеру в плей-офф

1. Уэйн Гретцки 122 2. Марк Мессье 109 3. Яри Курри 106 4. Бретт Халл 103 5. Гленн Андерсон 93 11. Яромир Ягр 78 12. Марио Лемье 76 14. Александр Овечкин 72 17. Сидни Кросби 71

Через восемь голов Овечкин сможет войти в десятку лучших снайперов плей-офф. Но, чтобы в ней закрепиться, россиянину необходимо забивать больше – Сидни Кросби с 71 голом дышит ему в спину. Результат Уэйна Гретцки в этой таблице выглядит недосягаемым. Овечкин сможет обойти канадскую легенду, если забьёт ещё полсотни голов – пожалуй, это слишком фантастический сценарий.

По сути, единственный индикатор плей-офф, по которому Овечкин может выйти в лидеры, – это шайбы в большинстве. Учитывая выдающийся бросок форварда и количество времени, которое он проводит на льду при игре в неравных составах, 10 голов до промежуточного рекордсмена – совсем не большое расстояние.

Голы в плей-офф в большинстве

1. Бретт Халл 38 2. Уэйн Гретцки 35 3. Майк Босси 35 4. Дино Сиссарелли 34 5. Никлас Лидстрём 30 6. Марио Лемье 29 7. Дени Потвен 28 7. Евгений Малкин 28 7. Александр Овечкин 28

Кроме того, у Александра есть шансы закончить карьеру на первом месте среди самых бросающих игроков Кубка Стэнли. До третьей позиции Овечкину остаётся меньше ста заходов на цель. Забраться выше будет значительно труднее, но если «Вашингтон» в эру Овечкина сыграет ещё хотя бы семь-восемь серий, то рекорд почти наверняка обновится.

Броски за карьеру в плей-офф

1. Рэй Бурк 812 2. Бретт Халл 803 3. Клод Лемье 730 4. Мариан Госса 712 5. Уэйн Гретцки 699 6. Яромир Ягр 682 7. Марк Мессье 671 8. Эл Макиннис 663 9. Никлас Лидстрём 656 10. Александр Овечкин 637

За 17 сезонов в Северной Америке Овечкин только трижды не попадал в плей-офф, но в остальных случаях чаще всего не задерживался в борьбе за кубок надолго. Лишь в шести случаях «Вашингтон» вместе с россиянином сыграл больше 10 матчей в рамках одного розыгрыша.

В шести сезонах Овечкин забивал по пять голов за плей-офф. Два самых лучших с точки зрения результативности сезона пришлись на два разных десятилетия. В 2009 году форвард забил 11 голов, а в чемпионском 2018-м – сразу 15.

Только три розыгрыша Овечкин заканчивал с положительным показателем полезности, а четвёртую часть штрафных минут (19 из 77 в карьере) он заработал за семь игр в сезоне-2018/2019.