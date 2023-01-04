Тренер «Авангарда» творит сенсацию, «Автомобилист» на грани краха. Что происходит в КХЛ

Первая в новом году порция наблюдений и выводов о происходящем в КХЛ.

Серия поражений пока не приговор для «Автомобилиста». Но уральцы рискуют совсем «убить» психологию в коллективе

«Автомобилист» — главное разочарование на стыке двух годов в КХЛ. Уральский клуб потерпел семь поражений подряд, причём дважды команда Николая Заварухина в пух и прах «сгорела» «Авангарду», включая сокрушительное домашнее поражение 1:7. Можно, конечно, кивать на то, что «ястребы» сейчас в невероятной форме, однако «Автомобилист» это нисколько не оправдывает: так влетать, да ещё и дважды подряд, серьёзная команда просто не имеет права, а ведь уральцы отчаянно борются за этот статус уже много лет.

Сейчас ситуация выглядит так, будто «Автомобилист» каким-то образом взлетел на самый верх таблицы Востока, но в последнее время под ухмылки конкурентов спускается на своё место. Но всё-таки это не совсем так. Команда Заварухина показывала отличные игру и результаты не 10–15 матчей, а половину регулярки – вполне достойная выборка. За это время уральцы показывали, что умеют играть как в атакующий, так и в правильный, системный хоккей, часто демонстрировали характер, а лидеры исправно делали свою работу. В какой-то момент «Автомобилист» мог показаться командой вообще без слабых мест, но после единственной в сезоне паузы всё вдруг испарилось.

Многие пишут о том, что ученик Владимира Крикунова Заварухин как следует воспользовался отрезком без матчей и мощно нагрузил команду. Кто-то критикует тренера за старомодный подход, но он ведь имел на это полное право: перед паузой «Автомобилист» «привозил» ближайшему конкуренту на Востоке семь очков преимущества, и со стороны Заварухина было вполне логично «грузануть» подопечных в тот момент, когда была хорошая подушка безопасности. Да и даже если бы её не было, разве стоило тренеру отступать от своих принципов? Победы в регулярке уже давно не нужны «Автомобилисту», ими можно рискнуть ради качественной подготовки к плей-офф.



Скоро мы должны увидеть, как будет выглядеть «Автомобилист», когда команду отпустят эти самые «нагрузки». Возможно, вернутся скорости, без которых у команды часто полный раздрай в обороне. Вернётся лёгкость в руках, без которой форварды уральцев будто разучились забивать. Собственно, вернутся из лазарета Да Коста, Голышев.



Так что излишне драматизировать насчёт кризиса «Автомобилиста» пока не стоит, к тому же клуб до сих пор никому не отдал первое место на Востоке. Однако штука в том, что длинные серии поражений, чем бы они ни были вызваны, больно бьют по психологии и морали коллектива. Если Николай Заварухин на этом трудном отрезке потеряет раздевалку (а у него был такой печальный опыт в «Сибири»), если в команде произойдёт какой-то надлом, то никакая вернувшаяся физика дело не спасёт. И тогда мы вновь в плей-офф получим бесхребетный и разрозненный «Автомобилист», неспособный добиться ничего серьёзного.

Николай Заварухин Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Работа Кравца в «Авангарде» — яркая сенсация. Но в плей-офф для тренера «ястребов» всё начнётся с начала

Если «Автомобилист» зарывается всё глубже, то у «Авангарда» ситуация диаметрально противоположная. После паузы «ястребы» выиграли семь матчей подряд на разный вкус и уже сравнялись по очкам с «Магниткой», а это второе место на Востоке. До лидера из Екатеринбурга рукой подать, и именно у омичей сейчас наилучшие перспективы выйти на вершину конференции.



А ведь в сентябре в «Авангарде» о таком могли только мечтать. Тогда команду, мягко говоря, шатало, в какой-то момент она ползла на последнем месте Востока без единой победы, а продолжающийся 12-матчевый выезд с растерявшимся тренером-новичком Дмитрием Рябыкиным не сулил ничего хорошего.

В результате из серии поражений омичам удалось выйти ещё до возвращения домой на новую арену, однако ужасный старт окончательно выбил из колеи Рябыкина, потерявшего нить управления командой и на льду, и в раздевалке. После 0:4 от «Куньлуня» наследник Хартли был уволен, и тогда это решение боссов «Авангарда» встретило немало критики. Однако сейчас уже точно можно говорить, что возглавивший «ястребов» вместо Рябыкина Михаил Кравец стал человеком, который изменил всё. В начале его работы омичей ещё поболтало, но с конца октября клуб превратился буквально в машину по набору очков, которой и остаётся до сих пор, только улучшая и игру, и результаты.



Про то, что изменил Кравец в «Авангарде», мы уже писали неоднократно. Если вкратце, то он позволил креативному составу омичей играть в тот хоккей, к которому игроки привыкли, не став грузить подопечных какой-либо муторной и сложной системой, и объединил раздевалку во многом благодаря своему умению говорить, чего сильно не хватало тому же Рябыкину. Кравец стал для подопечных добродушным старшим товарищем, который требовал всем понятные вещи, и поэтому «Авангард» и заиграл так, как от такого состава следовало ожидать в межсезонье: красиво, горизонтально, эмоционально (этому поспособствовало ещё и возвращение домой на шикарную арену).

Работа Кравца – одно из откровений текущего сезона КХЛ. До октября прошлого года 59-летний специалист никогда не возглавлял топ-клубы, у него нет никакого победного бэкграунда, однако сейчас он выстраивает идеальную атмосферу в «Авангарде». Это слегка удивительно, ведь российским хоккеистам, как правило, для послушания нужен либо тиран с кнутом и коротким поводком, либо всеми уважаемый и многое выигравший непререкаемый авторитет, типа Зинэтулы Билялетдинова или Валерия Белоусова. Тренеров с другими характеристиками частенько «сжирают» (смотри пример Рябыкина), но Кравец пока не просто справляется, а выглядит идеальным тренером для современного «Авангарда».



Важно добавить, что Кравец поднял «ястребов» из грязи в князи не в одиночку. Обновления в тренерском штабе сработали на сто процентов, и сейчас на скамейке омичей нет лишних людей. Антон Курьянов ставит «Авангарду» лучшее в КХЛ большинство, Сергей Звягин творит чудеса с Василием Демченко, который в начале сезона претендовал на титул худшего вратаря лиги, а сейчас великолепно играет без замен. Наконец, пришедший уже в штаб к Кравцу Вячеслав Уваев серьёзно поправил ситуацию в обороне. До Уваева «ястребы» пропускали в среднем три шайбы за матч – это выборка за 20 игр, то есть треть регулярки. При Уваеве этот показатель упал до 1,8 пропущенной шайбы за одну встречу. Разница очевидна, так что нет ничего удивительного, что при новом штабе «Авангард» в 27 матчах потерпел лишь четыре поражения в основное время.

Михаил Кравец и его штаб в «Авангарде» Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Сейчас «Авангард» продолжает звенеть, у команды всё хорошо, при этом очевидно, что «ястребы» играют в гораздо более красивый хоккей, чем при Бобе Хартли. А глубина и разнообразие атаки омичей таковы, что клуб абсолютно безболезненно переживает небольшой кризис Рида Буше и Корбана Найта, что ещё в ноябре было просто невозможно представить.



Но есть ли гарантии, что и в плей-офф «Авангард» будет столь же солиден и убедителен? Абсолютно никаких. Как бы шикарно ни работал сейчас Кравец, в кубковых матчах он будет фактически новичком. Только там ему предстоит по-настоящему ощутить все прелести работы в топ-клубе (повышенное внимание даже к локальным неудачам, давление со стороны болельщиков, прессы, руководства), там ему придётся, по сути, заново доказывать умение «рулить» большой командой. Кравцу предстоит серьёзный экзамен, и будет невероятно интересно понаблюдать, как он с ним справится.

«Сочи» скоро установит антирекорд КХЛ. Внешнее управление привело «леопардов» в тупик

Напоследок поговорим о «Сочи». Главный аутсайдер сезона вчера потерпел 17-е поражение подряд, до антирекорда КХЛ остаётся ещё два проигрыша, и мало сомнений, что СКА и ЦСКА в следующих играх не поспособствуют этому «достижению».

Обсуждать дела «леопардов» особо нечего: даже усиленный Матвеем Мичковым состав команды на голову слабее едва ли не любого соперника, а чистка, устроенная в нынешнем сезоне СКА, окончательно прибила «леопардов». Напомним, до дедлайна петербуржцы непонятно для чего забрали из своего фактического фарм-клуба Василия Глотова, Никиту Попугаева, Никиту Зоркина и Андрея Алтыбармакяна. То есть всех более-менее приличных хоккеистов, при этом Зоркин уже поехал в аренду в Минск, а игровое время остальных в СКА – слёзы.



Конечно, в этом главная проблема «Сочи» — южный клуб чересчур «офармился», потерял самостоятельность и практически полностью перешёл на внешнее управление. Когда-то это был интересный самобытный проект, регулярно игравший в плей-офф, ещё в прошлом сезоне южане радовали игрой молодого задорного состава, сейчас же – полный мрак. И понятно, что у самого «Сочи» нет возможности выбраться из кабалы, но тут вопросы к другим людям. Зачем и для чего всё это, когда ободранная как липка несчастная команда терпит поражение за поражением? Какую пользу из пребывания в таком коллективе извлечёт молодёжь во главе с тем же Мичковым?

Сергей Светлов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Но всё же мучает вопрос: а можно ли предъявлять претензии Сергею Светлову? Понятно, что у тренера, мягко говоря, сырой материал в руках, но 17 подряд проигрышей? Кажется, чересчур. А ведь Светлов преподносился как тренер, который умеет работать с молодыми хоккеистами, выжимать из них максимум, развивать их, мотивировать. Но всех эмоций нового наставника хватило на десяток матчей, в которых «Сочи» потерпел несколько бодрых поражений да обыграл «Локомотив» с «Салаватом» в овертайме. Потом наступила мрачная череда поражений, тянущаяся до сих пор, а статистика у Светлова сейчас даже хуже, чем у Андрея Назарова, при котором «леопарды» одержали единственные три победы в основное время в нынешнем сезоне.



Сейчас очевидно, что дело в «Сочи» всё-таки было не в тренере. «Леопардов» необходимо как-то спасать (вероятно, на уровне боссов лиги), потому что жаль терять в КХЛ клуб с шикарной инфраструктурой, развивающейся школой и приятной для всех локацией. Но пребывание «Сочи» в роли мальчиков для битья и тренажёра кадров для СКА в КХЛ точно лишено всяческого смысла.