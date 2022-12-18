Рейтинг: лучший тренер первой половины сезона КХЛ

Приз лучшему тренеру КХЛ, как и многие другие призы лиги, слишком уж зациклен на результат: его всегда брал кто-то из финалистов, а чаще всего чемпион. Какой тогда смысл в этом трофее, если у чемпиона уже есть Кубок Гагарина?
Сейчас прошла половина сезона, а некоторые команды уже сыграли и по 60% матчей — и время для подведения первых итогов уже наступило. В условиях, когда команды максимально выровнялись впервые за долгое время, тренерское мастерство играет особую роль, как минимум больше 10%, отведённых владельцем одного футбольного клуба.
Поэтому мы предлагаем вам выбрать тренера, который лучше всего провёл первую часть чемпионата КХЛ. В список попали почти все хедлайнеры сезона, кроме разве что Игоря Гришина — его работа была впечатляющей, но прошло слишком мало времени.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Леонид Тамбиев («Адмирал»)
Конечно, недавно мы писали, что успех «Адмирала» во многом аномален и чуть худшее выступление Никиты Серебрякова могло стоить дальневосточникам позиций. Однако кто вообще ожидал «моряков» в зоне плей-офф? Даже с учётом ожидаемой корректировки результатов сложно представить, что «Адмирал» из зоны плей-офф выпадет: багаж накоплен достаточный.
Да, «Адмирал» играет просто — выкидывает шайбу по стеклу, пассивно удерживает преимущество. Но почему-то при кажущейся простоте этой тактики взломать её смогли очень немногие, команда Тамбиева играет почти что безошибочно, и без тренерской работы на грани муштры такой стиль поставить невозможно.
Игорь Ларионов («Торпедо»)
Кажется, новое лицо «Торпедо» успели обсудить абсолютно все. Перед сезоном это казалось авантюрой — крайне молодая защита, верность одному стилю, отсутствие тяжёлой предсезонки. Но сезон идёт, а в Нижнем и не думают сдуваться: даже после болезненных домашних поражений от СКА и ЦСКА команда Ларионова в гостях обыграла чемпионов за счёт терпения и блок-шотов.
Но молодые торпедовцы неплохо играют и в обороне, привыкли к новой системе игры не только в атаке и даже стали сушить «сухари». В результате «Торпедо» пропускает меньше «Магнитки» или считающейся автобусной командой «Сибири». Так что в Нижнем Новгороде сделали вполне универсальную команду, а не просто анархические побегушки, которой для успеха в плей-офф пока не хватает разве что опыта.
Андрей Мартемьянов («Сибирь»)
В прошлом октябре тренерский штаб «Сибири» был на грани отставки, называлось уже имя преемника. Дальнейшее развитие событий показало, что в Новосибирске избежали большой ошибки: «Сибирь» максимально уверенно прошла остаток регулярки, а сейчас идёт в топ-4 Востока, где перед сезоном их не видели даже оптимисты.
На Мартемьянове висит клеймо оборонительного тренера, но это не так: босс «Сибири» отталкивается от того, что есть. После межсезонных улучшений новосибирский клуб заиграл намного активнее в атаке, в вертикальном стиле с частым прессингом. Медиаактивность Мартемьянова — тема другая, но нарезка из его первого видео с микрофоном уже собрала на YouTube 3 млн просмотров, и это заслуживает отдельной премии.
Николай Заварухин («Автомобилист»)
«Авто» сильно усилился в межсезонье, подтянув линию защиты, которая в прошлые годы была слабым звеном. Но полтора года Билла Питерса показали, что даже тренер с опытом сборной Канады не всегда может сделать команду-звезду из команды звёзд. А Николай Заварухин и его штаб смогли — даже с учётом того, что «охвостье» прошлого сезона у тренера получилось провальным.
Сейчас «Авто» сочетает креативность в атаке и строгую оборону, очень хорошо организован, прекрасно играет на удержание, у команды лучшее большинство в лиге. Самое главное — у команды отличная атмосфера в раздевалке, и Заварухин, который уходил из «Сибири» на фоне слухов о большом разладе в коллективе, урок явно вынес. Теперь «Автомобилист» с отрывом лучшая команда Востока.
Григорий Соколов, photo.khl.ru
Обычно ранние тренерские отставки в Омске ситуацию не улучшают, а придают ситуации только больше хаоса. Но Кравец, которого прославил Райан Уитни в своём подкасте, ситуацию исправил поразительно быстро, после некоторых сложностей на старте выдав длинную победную серию.
Каких-то тактических секретов в нынешнем «Авангарде» не ищут, хотя один из постоянных экспертов всех сайтов уже наехал на главного тренера «Ястребов» за якобы скучный хоккей, и тот не преминул ответить. Кравец явно дал лидерам играть, а не мучиться — как показали первые месяцы регулярки, это не такое простое дело, как кажется на первый взгляд. Пикировки Кравеца с остальным миром — с боссами «Амура», журналистами и бывшими коллегами — привлекают к нему особое внимание.
Сергей Фёдоров (ЦСКА)
После первого месяца регулярки ЦСКА шатало всеми ветрами — наступало то, что на языке штампов называется «чемпионским похмельем», а в реальности, скорее, обозначает то, что у игроков ЦСКА было меньше времени для восстановления после сезона, чем у других. Да и психологически провести лето после трофея непросто.
Однако проблемы первого месяца были решены, и армейцы вернулись к своему машинообразному состоянию последних лет. О советском хоккее никто даже не заикается, но оно, возможно, даже и к лучшему: попытка возродить его в прошлом сезоне была мучительной для просмотра.
Роман Ротенберг (СКА)
СКА уже не обладает монструозным составом а-ля годы перед Пхёнчханом, из-за травм игроков там зачастую выходило достаточно игроков из Высшей лиги, но это не мешает СКА занимать первое место на Западе и во всей лиге. При этом Питер играет в очень агрессивном стиле, резко изменив осторожности Валерия Брагина и попыткам прошлых лет создать что-то кружевное в атаке.
Вы можете сомневаться в тренерских качествах Ротенберга, считать, что всю работу за него делают Евгений Корешков и Сергей Зубов — но ведь их на работу тоже кто-то пригласил, и почти наверняка это был человек, который в хоккейном Петербурге решает практически всё. Если за провалы СКА мы критикуем Романа Борисовича, то должны хвалить и за успехи.
Игорь Никитин («Локомотив»)
Остаться на посту в Ярославле после пары неудач — это уже дорогого стоит. Нельзя сказать, что в этом году мы увидели какого-то нового Никитина-тренера в плане тактики и стратегии: игры «Локо» — не для эстетов. Зато это страшно эффективно, и «Локомотив» после проблем второй половины прошлого чемпионата и начала этого выглядит машиной, которая в регулярке на равных играет с тем же самым СКА.
Зато в плане имиджа закрытый до этого Никитин неожиданно предстал тренером, который готов шутить на пресс-конференциях, и иногда даже на грани фола. Впрочем, для сезона, где тренеры становятся всё более медийными, это даже и не новость.
- 18 декабря 2022
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