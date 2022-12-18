Рейтинг: лучший тренер первой половины сезона КХЛ

Приз лучшему тренеру КХЛ, как и многие другие призы лиги, слишком уж зациклен на результат: его всегда брал кто-то из финалистов, а чаще всего чемпион. Какой тогда смысл в этом трофее, если у чемпиона уже есть Кубок Гагарина?

Сейчас прошла половина сезона, а некоторые команды уже сыграли и по 60% матчей — и время для подведения первых итогов уже наступило. В условиях, когда команды максимально выровнялись впервые за долгое время, тренерское мастерство играет особую роль, как минимум больше 10%, отведённых владельцем одного футбольного клуба.



Поэтому мы предлагаем вам выбрать тренера, который лучше всего провёл первую часть чемпионата КХЛ. В список попали почти все хедлайнеры сезона, кроме разве что Игоря Гришина — его работа была впечатляющей, но прошло слишком мало времени.

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