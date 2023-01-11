Малкин – живая легенда НХЛ! Набрал 4 очка за матч, возглавив могучий камбэк «Питтсбурга»

В прошлой встрече «Питтсбург» прервал шестиматчевую серию поражений, выиграв у «Аризоны» в гостях, а сегодня у «пингвинов» был хороший шанс закрепить успех и упрочить позиции в зоне плей-офф на Востоке. В Питтсбург пожаловал «Ванкувер», который оставил в прошлом ужасное начало регулярки, но на стабильный и солидный уровень так и не вышел.

Впрочем, между двумя матчами у «Питтсбурга» случилось важное эмоциональное событие. Из Аризоны команда в полном составе отправилась сначала в Монреаль, чтобы проводить в последний путь отца Криса Летанга, которого хоронили на родине. «Есть вещи поважнее, чем хоккей. Семья — это номер один, и мы все считаем его семьёй», — объяснил этот жест форвард «пингвинов» Брайан Раст.

Возможно, из-за этого события «пингвины» и выглядели в начале матча с «косатками» разобранными. «Ванкувер» же выдал идеальный старт и уже к 8-й минуте повёл 3:0, отправив Кейси Десмита на скамейку запасных. Посмотрите на третью шайбу: Элиас Петтерссон вчистую выиграл вбрасывание у Сидни Кросби, а Десмит пропустил после дальнего и несложного броска Куинна Хьюза.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

0:3 – ужасное начало, но только не в матче с «Ванкувером». «Косатки» — абсолютные чемпионы нынешнего сезона НХЛ по разбазариванию солидного преимущества, и в Питтсбурге эта история повторилась вновь и вновь. Сразу после третьей заброшенной шайбы гости схватили два удаления подряд, и семь секунд понадобилось «Пингвинз», чтобы впервые огорчить Спенсера Мартина. В этот раз Кросби уверенно выиграл вбрасывание, а через пару секунд Евгений Малкин отличным броском сходу вогнал шайбу в ближний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Этот гол разбудил «Питтсбург», и ещё до первого перерыва хозяева смогли отыграться! Сначала Кросби на пятачке замкнул прострел Брайана Дюмулена, а затем Джейсону Цукеру удался невероятный по точности бросок после выигранного Малкиным единоборства на точке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Пришедший в себя «Питтсбург» насел на гостей, и стало ясно, что новые голы «пингвинов» — вопрос времени. И оно пришло на 28-й минуте в формате «4 на 4»: Малкин обокрал Илью Михеева на синей линии, а затем разыграл шикарную «двоечку» с Цукером и оформил дубль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А на 35-й минуте «пингвины» увеличили преимущество, и снова в шайбе поучаствовал российский центрфорвард. После броска Малкина в большинстве Мартин потерял шайбу из виду, и Рикард Ракелль беспрепятственно добил её в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Таким образом уже ко второму перерыву Евгений собрал 2+2, выдав свой самый результативный матч в сезоне. В 28-й раз в карьере россиянин заработал 4 очка за игру, больше таких матчей среди действующих хоккеистов только у троих: Кросби, Овечкина и Макдэвида. Настоящие живые легенды НХЛ! В целом по сезону Малкин показывает отличные цифры статистики, почти идя по графику «очко за игру»: в 40 матчах регулярки у него 39 (14+25) баллов.



В третьем периоде, кстати, россиянин мог оформить хет-трик, но один из его бросков угодил в перекладину. В целом же, «Питтсбургу» не удалось развить преимущество, а на 53-й минуте «пингвины» вообще пропустили от Трэвиса Дермотта и обеспечили нервную концовку. Но ответить камбэком на камбэк у «Ванкувера» не вышло. «Косатки», у которых сегодня промолчали многие лидеры, потерпели поражение – второе подряд и пятое в шести последних матчах. Плей-офф команде Брюса Будро по-прежнему только снится. Но и «Питтсбург» не может чувствовать себя уверенным в зоне «уайлд-кард» на Востоке. Впрочем, впереди ещё половина регулярки, и в таблице ещё всё может сто раз поменяться.