«Стараюсь не нарваться на штраф». Задоров раскритиковал судейство в серии с «Нэшвиллом»
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Российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров подверг критике работу арбитров в серии первого раунда Кубка Стэнли-2024 с «Нэшвилл Предаторз».
«Я стараюсь подбирать слова таким образом, чтобы меня не оштрафовали на $ 25 тыс.», — приводит слова Задорова Sportsnet.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
Напомним, в последнем матче между «косатками» и «хищниками», который проходил в Ванкувере, гости смогли одержать волевую победу (2:1) и продлить серию после того, как Задоров открыл счёт в начале третьего периода. На данный момент счёт в противостоянии 3-2 в пользу «Кэнакс». Шестой матч состоится в ночь с 3 на 4 мая в Нэшвилле.
На счету 29-летнего Задорова в нынешнем плей-офф 3 (2+1) очка в 5 матчах.
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 5-й матч
01 мая 2024, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Задоров (Хьюз) – 43:09 (5x5) 1:1 Йози (Форсберг, Бэрри) – 47:15 (5x4) 1:2 Каррье (Нюквист, Форсберг) – 52:46 (5x5)
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