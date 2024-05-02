«Стараюсь не нарваться на штраф». Задоров раскритиковал судейство в серии с «Нэшвиллом»

Российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров подверг критике работу арбитров в серии первого раунда Кубка Стэнли-2024 с «Нэшвилл Предаторз».

«Я стараюсь подбирать слова таким образом, чтобы меня не оштрафовали на $ 25 тыс.», — приводит слова Задорова Sportsnet.

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Напомним, в последнем матче между «косатками» и «хищниками», который проходил в Ванкувере, гости смогли одержать волевую победу (2:1) и продлить серию после того, как Задоров открыл счёт в начале третьего периода. На данный момент счёт в противостоянии 3-2 в пользу «Кэнакс». Шестой матч состоится в ночь с 3 на 4 мая в Нэшвилле.

На счету 29-летнего Задорова в нынешнем плей-офф 3 (2+1) очка в 5 матчах.