Сергачёв нокаутировал американца прямым в челюсть! Теперь россиянина накажет НХЛ?

Защитник «Тампы» не стерпел наглой выходки Гарланда, который полез на него с кулаками.

«Ванкувер» и «Тампа» устроили огненную перестрелку с лихо закрученным сюжетом, из которой победителем вышли «молнии», а Михаил Сергачёв и Никита Кучеров отпраздновали юбилеи.

«Кэнакс» в этом сезоне может спасти только чудо, что сомнительно, так как команда проиграла шестой из последних семи матчей, и отставание от зоны плей-офф уже слишком велико. Но, проигрывая 2:5 в третьем периоде, они смогли возродить интригу, и всё решилось на самой последней секунде благодаря очередному фантастическому сейву Андрея Василевского.

Начнём с юбилеев. Для Сергачёва этот матч стал 400-м в НХЛ, 396 из которых он провёл в составе «молний». За это время Сергачёв выиграл два Кубка Стэнли и набрал 204 очка. Юбилейный матч он отпраздновал двумя событиями. Во-первых, сделал один блок и вышел по этому показателю на второе место в истории «Тампы» (529, больше только у Виктора Хедмана). Во-вторых, набрал 30-е очко в сезоне, ассистировав Кори Перри в большинстве.

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Эта шайба сравняла счёт, так как «Тампа» не сразу вошла в игру и быстро пропустила. Василевский в том моменте сделал всё, что мог – остановил первый бросок Бо Хорвата, в растяжке остановил опаснейшее добивание, но во втором добивании Конора Гарланда уже не смог помочь.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Второй период «Тампа» провела куда лучше и трижды смогла огорчить Коллина Делиа, пропустив лишь один раз. Забивали Алекс Киллорн, Брэндон Хагель и Никита Кучеров.

Россиянин стал третьим игроком НХЛ в этом сезоне после Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля, добравшимся до отметки в 60 очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде Кучеров набрал ещё одно очко, поучаствовав в голе Стивена Стэмкоса. Такими темпами Никите вполне по силам перекрыть и свой русский рекорд в 128 очков за сезон. В тот момент казалось, что исход матча решён, но в последние пять минут «Ванкувер» предпринял мощную попытку камбэка. Голы Куинна Хьюза и Элиаса Петтерссона сократили отставание до минимума, и только гениальная игра Василевского помогла отстоять два очка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В концовке встречи произошёл ещё один эпизод, который не остался без внимания. Сергачёву очень не понравились действия Гарланда, который ткнул клюшкой по ловушке Василевского, когда тот уже зафиксировал шайбу. Сначала россиянин толкнул американца, потом схватил за шею, но тот вырвался и полез на обидчика с кулаками. Сергачёв не стерпел такой наглой выходки и нокаутировал Гарланда прямым ударом в челюсть!

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Арбитр, наблюдавший за стычкой с первого ряда, простил Сергачёва, но Департамент НХЛ по безопасности игроков наверняка заинтересуется этим эпизодом и выпишет своё наказание. Любопытно также, что в «Ванкувере» эту ситуацию спустили на тормозах: «Тут двоякая ситуация. Когда дела идут плохо, ты не получаешь удаления соперника. Тут судья легко мог свистнуть удаление, но не свистнул. Иногда такое случается», — заключил главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро.

Зато возмущение выразили североамериканские журналисты. «Подлый удар Сергачёва остался без удаления, и это просто позор. Вот поэтому людям и не нравится судейство в НХЛ», — написал журналист Sportsnet Иэн Макинтайр.

«Главный вывод из сегодняшнего матча в том, что Сергачёв – любитель грязных приёмов», — считает журналист Уайатт Арндт.

«Сергачёва должны были выгонять до конца. Совершенно уродская выходка», — заключил автор блога Canucks Army Лаклан Ирвин.