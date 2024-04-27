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Голкипер Тимур Билялов подписал новый контракт с «Ак Барсом»

Голкипер Тимур Билялов подписал новый контракт с «Ак Барсом»
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Голкипер Тимур Билялов остаётся в «Ак Барсе» ещё на два года, сообщает пресс-служба казанского клуба. Новый контракт с вратарём действует до конца сезона-2025/2026.

В регулярном сезоне-2023/2024 Билялов провёл 48 матчей, в которых одержал 30 побед с 93,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,82. В плей-офф КХЛ 29-летний голкипер сыграл пять матчей, в которых одержал одну победу с 93,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,15.

Напомним, «Ак Барс» завершил сезон-2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В прошлом году казанский клуб под руководством Билялетдинова дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА.

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