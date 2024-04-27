Экс-голкипер СКА Черкас: Разин доказал, что он грамотный и умный тренер

Заслуженный тренер России, бронзовый призёр чемпионата СССР в составе СКА Сергей Черкас оценил работу главного тренера «Металлурга» Андрея Разина, который в свой первый год работы в Магнитогорске завоевал Кубок Гагарина.

«Надо отдать должное Андрею Разину. Он доказал, что является грамотным и умным тренером. Смотрите, какие игроки у него в составе. Петунин в своё время не подошёл «Динамо», Зернов — «Авангарду». В «Металлурге» они раскрылись, как и Гераськин, Вовченко, Пресс, игравшие у Разина в «Северстали». Хотя раньше дальше первого раунда плей-офф не проходили. Плюс тренер «Магнитки» не побоялся подключить в состав молодых ребят. Всех расставил по позициям, сплотил, сделал так, что они вышли на свой максимальный уровень игры — в этом и заключается мастерство тренера», — цитирует Черкаса «РБ Спорт».

До «Металлурга» в КХЛ Разин возглавлял такие клубы, как «Автомобилист», «Югра», «Адмирал» и «Северсталь». Специалист стал главным тренером «Магнитки» весной прошлого года и завоевал трофей в первом же сезоне в клубе.

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