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27 апреля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА

«Вашингтон» — в шаге от вылета из плей-офф, новый тренер «Ливерпуля». Главное к утру
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«Вашингтон Кэпиталз» проиграл в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 1:3 и рискует вылететь из Кубка Стэнли в следующем матче, Арне Слот станет новым главным тренером «Ливерпуля» после ухода Юргена Клоппа, мадридский «Реал» обыграл «Реал Сосьедад» (1:0) в 33-м туре чемпионата Испании. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» в третьем матче серии, Панарин и Овечкин — без очков.
  2. «Ливерпуль» выплатит «Фейеноорду» € 13-15 млн в качестве компенсации за Слота — Романо.
  3. «Реал» Мадрид победил «Реал Сосьедад» в матче Ла Лиги, Захарян отыграл 28 минут.
  4. Александр Овечкин стал шестым россиянином, сыгравшим 150 матчей в плей-офф НХЛ.
  5. «Лестер» вернулся в АПЛ спустя год после вылета.
  6. Стали известны подробности возможного трансфера Хвичи Кварацхелии в «Барселону».
  7. Стала известна возможная зарплата Мбаппе в «Реале».
  8. «Рейнджерс» установили уникальное клубное достижение в плей-офф в XXI веке.
  9. «Барселона» хочет продлить контракт с Левандовским со снижением зарплаты — Домингес.
  10. Антонио Конте согласился возглавить «Наполи» — Rai Sport.
Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 27 апреля
Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 27 апреля
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Топ-матчи субботы: «Ювентус» — «Милан», плей-офф НХЛ, а ещё ЦСКА и «Зенит» — в Единой лиге
Все результаты игрового дня плей-офф НБА 27 апреля
Все результаты игрового дня плей-офф НБА 27 апреля
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