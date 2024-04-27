«Вашингтон» — в шаге от вылета из плей-офф, новый тренер «Ливерпуля». Главное к утру
«Вашингтон Кэпиталз» проиграл в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 1:3 и рискует вылететь из Кубка Стэнли в следующем матче, Арне Слот станет новым главным тренером «Ливерпуля» после ухода Юргена Клоппа, мадридский «Реал» обыграл «Реал Сосьедад» (1:0) в 33-м туре чемпионата Испании. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» в третьем матче серии, Панарин и Овечкин — без очков.
- «Ливерпуль» выплатит «Фейеноорду» € 13-15 млн в качестве компенсации за Слота — Романо.
- «Реал» Мадрид победил «Реал Сосьедад» в матче Ла Лиги, Захарян отыграл 28 минут.
- Александр Овечкин стал шестым россиянином, сыгравшим 150 матчей в плей-офф НХЛ.
- «Лестер» вернулся в АПЛ спустя год после вылета.
- Стали известны подробности возможного трансфера Хвичи Кварацхелии в «Барселону».
- Стала известна возможная зарплата Мбаппе в «Реале».
- «Рейнджерс» установили уникальное клубное достижение в плей-офф в XXI веке.
- «Барселона» хочет продлить контракт с Левандовским со снижением зарплаты — Домингес.
- Антонио Конте согласился возглавить «Наполи» — Rai Sport.
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