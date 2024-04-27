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«Вашингтон» — в шаге от вылета из плей-офф, новый тренер «Ливерпуля». Главное к утру

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 1:3 и рискует вылететь из Кубка Стэнли в следующем матче, Арне Слот станет новым главным тренером «Ливерпуля» после ухода Юргена Клоппа, мадридский «Реал» обыграл «Реал Сосьедад» (1:0) в 33-м туре чемпионата Испании. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 27 апреля Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 27 апреля