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Результаты матчей КХЛ 14 января, видеообзоры, турнирная таблица, расписание матчей КХЛ на 15 января

Суперкамбэк «Сибири» и конец кошмара «Сочи». Итоги игрового дня КХЛ
Денис Лутченко
Итоги игрового дня КХЛ за 14 января
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«Нефтехимик» одержал очередную важную победу, а «Адмиралу» и «Металлургу» становится всё труднее.

14 января в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялись четыре игры. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждой из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2023, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 5
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Вей (Бракко, Луис) – 04:28 (5x4)   1:1 Попов (Кизимов) – 28:14 (5x5)   2:1 Сагадеев (Грант, Асетов) – 30:19 (5x5)   3:1 Луис (Вей, Бракко) – 36:29 (5x4)   3:2 Белозёров (Сидоров, Лещенко) – 38:31 (5x4)   3:3 Чивилёв (Березин, Сидоров) – 41:50 (5x5)   3:4 Сидоров (Кизимов) – 53:30 (5x4)   3:5 Порядин (Камара) – 58:36 (en)

«Нефтехимик» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах. После успеха в игре с «Амуром» нижнекамцы одолели ещё одного непосредственного конкурента в борьбе за попадание в плей-офф. На этот раз не повезло «Барысу».

Астанчане рано вышли вперёд – Линден Вей завершил точным броском динамичную контратаку. Но развить успех хозяевам не удалось – ещё до перерыва они позволили соперникам сравнять счёт. Во второй половине второго периода усилиями Сагадеева и Луиса казахстанцы вырвались в лидеры, но даже преимущество в две шайбы не стало для них гарантией победы. «Нефтехимик» сначала отыгрался, а затем Михаил Сидоров могучим щелчком забил победный гол. Андрей Скабелка может вновь посетовать на дисциплину в команде – две шайбы его подопечные пропустили в меньшинстве.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2023, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Шмелёв (Кадейкин, Коледов) – 40:27 (5x5)   2:0 Хмелевски (Дроздов) – 59:15 (en)

Лидеры «Салавата Юлаева» пересилили «Адмирал». В домашнем матче уфимцы одержали малорезультативную, зато сухую победу. Встреча получилась максимально упорной. Хозяева имели преимущество по большинству ключевых статистических показателей, были чуть активнее, но долгое время это никак не оказывало никакого влияния на результат.

Счёт был открыт лишь в начале третьего периода: Александр Кадейкин выманил на себя двух соперников, находясь за лицевой линией, и отдал передачу открывшемуся на пятаке Сергею Шмелёву. Лучший бомбардир «Салавата» в сезоне забил и упрочил лидерство. Точку в матче поставил Александр Хмелевски, поразивший пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2023, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 4
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Лукоянов (Сафонов, Евсеев) – 10:12 (5x5)   2:0 Галиев (А. Радулов, Хафизуллин) – 18:27 (5x5)   2:1 Ефремов – 26:05 (5x5)   3:1 Кагарлицкий – 50:36 (5x3)   3:2 Голубев (Коротков, Аланов) – 56:09 (5x4)   3:3 Сушко (Бек, Соловьёв) – 57:45 (5x5)   3:4 Шаров (Бек, Аланов) – 61:57 (3x3)

«Сибирь» одержала волевую победу в Казани. Встреча оказалась чрезвычайно равной, а в конце концов – и драматичной. «Ак Барс» предпринял мощный рывок в первом периоде – первый в сезоне гол нападающего Лукоянова и шайба Галиева создали для команды вполне комфортный задел.

Однако новосибирцы и не думали сдаваться: во второй двадцатиминутке Ефремов отыграл одну шайбу. В третьей гостей ждало неприятное событие: Кагарлицкий издевательски объехал защитника Морозова сразу после вбрасывания и закатил в ворота Красоткина третью шайбу.

Тем не менее сибиряки показали свой характер. Голубев и Сушко за полторы минуты восстановили равенство и перевели встречу в овертайм. Главным героем дополнительного времени стал Тейлор Бек. Канадский нападающий сначала заработал на себе удаление, а затем – на отлаженном штрафе – отдал ювелирный пас на Александра Шарова. Россиянин поразил цель в 23-й раз за регулярку – теперь это новый клубный рекорд «Сибири».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2023, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Бабенко (Мичков) – 17:28 (5x5)   1:1 Хабаров (Кёрран) – 30:48 (5x5)   2:1 Николаев (Попов, Гараев) – 33:55 (5x5)   2:2 Маклюков (Яковлев, Лайпсик) – 38:05 (5x5)   3:2 Попов (Морроу, Николаев) – 49:32 (5x4)

«Сочи» прервал антирекордную серию поражений. Команда Сергея Светлова во многом неожиданно победила «Металлург». Южане дважды по ходу встречи выходили вперёд, но не могли удержать лидерство. В середине третьего периода на помощь южанам пришло большинство – имея на одного игрока больше, «Сочи» усилиями Сергея Попова снова забрал преимущество по счёту. С третьей попытки «леопарды» удержали его.

У Матвея Мичкова – один результативный пас. А вот дела «Магнитки» становятся всё печальнее – действующие вице-чемпионы терпят пятое поражение в последних шести матчах.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

Матчи 15 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Динамо М
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Трактор
Челябинск
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Амур
Хабаровск
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2023, воскресенье. 13:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2023, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
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