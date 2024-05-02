Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 2 мая
Поделиться
Сегодня, 2 мая, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день первого раунда плей-офф. Команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
Завершился пятый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Команды играли на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США). Хозяева одержали победу со счётом 3:2. «Даллас» повёл в серии 3-2.
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 5-й матч
02 мая 2024, четверг. 02:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Стоун (Ханифин, Айкел) – 04:00 (5x4) 1:1 Дадонов (Стэнковен, Джонстон) – 05:02 (5x5) 2:1 Дюшейн (Джонстон, Сегин) – 08:04 (5x4) 2:2 Каррье (Барбашёв, Макнэбб) – 12:31 (5x5) 3:2 Робертсон (Хейсканен, Бенн) – 36:32 (5x4)
В Эдмонтоне (Канада) завершился пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Лос-Анджелес Кингз» (4:3). «Эдмонтон» выиграл серию со счётом 4-1 и прошёл в полуфинал Западной конференции.
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 5-й матч
02 мая 2024, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Кейн (Кулак, Ньюджент-Хопкинс) – 10:16 (5x5) 1:1 Лаферрье (Гавриков, Рой) – 19:29 (5x5) 1:2 Лизотт (Арвидссон, Энглунд) – 23:07 (5x5) 2:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 27:46 (5x4) 3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 32:21 (5x5) 4:2 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 39:05 (5x5) 4:3 Кемпе (Рой, Фиала) – 57:40 (6x5)
Комментарии
- 2 мая 2024
-
09:30
-
09:10
-
08:55
-
08:36
-
08:25
-
08:15
-
08:13
-
07:54
-
07:47
-
07:31
-
07:14
-
06:59
-
06:41
-
06:30
-
06:17
-
05:54
-
05:42
-
05:10
- 1 мая 2024
-
23:55
-
23:40
-
23:20
-
23:00
-
22:40
-
22:20
-
22:00
-
21:40
-
21:20
-
21:00
-
20:40
-
20:20
-
20:05
-
19:50
-
19:40
-
19:30
-
19:20