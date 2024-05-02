Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 2 мая

Сегодня, 2 мая, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день первого раунда плей-офф. Команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

Завершился пятый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Команды играли на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США). Хозяева одержали победу со счётом 3:2. «Даллас» повёл в серии 3-2.

В Эдмонтоне (Канада) завершился пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Лос-Анджелес Кингз» (4:3). «Эдмонтон» выиграл серию со счётом 4-1 и прошёл в полуфинал Западной конференции.