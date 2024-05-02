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Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 2 мая

Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 2 мая
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Сегодня, 2 мая, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день первого раунда плей-офф. Команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

Завершился пятый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Команды играли на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США). Хозяева одержали победу со счётом 3:2. «Даллас» повёл в серии 3-2.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 5-й матч
02 мая 2024, четверг. 02:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Стоун (Ханифин, Айкел) – 04:00 (5x4)     1:1 Дадонов (Стэнковен, Джонстон) – 05:02 (5x5)     2:1 Дюшейн (Джонстон, Сегин) – 08:04 (5x4)     2:2 Каррье (Барбашёв, Макнэбб) – 12:31 (5x5)     3:2 Робертсон (Хейсканен, Бенн) – 36:32 (5x4)    

В Эдмонтоне (Канада) завершился пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Лос-Анджелес Кингз» (4:3). «Эдмонтон» выиграл серию со счётом 4-1 и прошёл в полуфинал Западной конференции.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 5-й матч
02 мая 2024, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Кейн (Кулак, Ньюджент-Хопкинс) – 10:16 (5x5)     1:1 Лаферрье (Гавриков, Рой) – 19:29 (5x5)     1:2 Лизотт (Арвидссон, Энглунд) – 23:07 (5x5)     2:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 27:46 (5x4)     3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 32:21 (5x5)     4:2 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 39:05 (5x5)     4:3 Кемпе (Рой, Фиала) – 57:40 (6x5)    
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