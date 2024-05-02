Нападающий Вячеслав Лещенко покинул «Салават Юлаев» в связи с истечением срока контракта, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

29-летний россиянин присоединился к команде летом 2023 года и провёл за это время 36 матчей в КХЛ, набрав 14 очков — забросил девять шайб и отдал пять результативных передач с показателем полезности «0». В плей-офф Лещенко по решению тренерского штаба команды участия не принимал.

Всего в КХЛ форвард провёл 464 матча, в которых набрал 181 очко — забросил 91 шайбу и отдал 90 результативных передач с показателем полезности «-36». Помимо «Салавата Юлаева», Вячеслав Лещенко выступал в КХЛ за «Атлант», «Спартак», «Сочи», «Ак Барс», «Куньлунь», «Нефтехимик» и подмосковный «Витязь».