«Радулов себя изображал, а не меня». Что не поделили капитаны «Салавата» и «Ак Барса»?

Накануне завершилось последнее в нынешнем регулярном чемпионате «зелёное» дерби. «Салават Юлаев» в овертайме со счётом 2:1 победил «Ак Барс». Как и принято во встречах с подобным накалом, эмоции на льду били через край. В том числе и у капитанов обеих команд – Григория Панина и Александра Радулова. Стычки, хиты, словесные перепалки – куда без этого?

Однако на этот раз не обошлось без пародирования друг друга. Представляете, дошло даже до такого! Точнее, навыки актёрского мастерства продемонстрировал звёздный форвард казанцев, решивший вывести из себя защитника юлаевцев. Сперва Панин хотел поймать оппонента на силовой приём, но у него не вышло. Как и всегда, взрывной Радулов ответил своеобразно.

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«Что случилось у меня с Паниным? Вообще ничего не произошло. Это просто эмоции, не более того. Это хоккей, игра, никто не хотел уступать, всё нормально», – заявил после игры Радулов.

А вот Григорий прокомментировал ситуацию более ярко, похоже, затаив на оппонента обиду. Однако сам Панин признаваться в этом не захотел.

«Радулов себя изображал, а не меня. Был больше на себя похож. Мне обидно? Да с чего? У вас одно мнение, у меня — другое. В третьем периоде всё успокоилось, потому что игра шла до ошибки», – сказал Панин.

«Салават Юлаев» – «Ак Барс» Фото: ХК «Ак Барс»

Уже после матча хоккеист уфимцев в одной из своих социальных сетей выложил пост с фотографией, на которой был изображён он сам вместе со своей собакой. Подпись следующая: «Ещё есть какой-то пес? Спасибо всем», – написал Григорий. Намёк, думается, понятен.

«Не разочаровало поведение Радулова? Это Саша, его характер. Он такой, всегда так играл. Не был бы собой, если бы играл без эмоций. Была ли установка не реагировать на провокации его и других игроков? Не было установки. Но я отмечу, что Панин, Тимкин, Алалыкин и Пустозёров играли, как и вся команда, в тело. Мы сделали правильные выводы. Надеюсь, что ребята продолжат так играть. Сегодня все бились», – отметил главный тренер уфимцев Виктор Козлов.

Интересно будет посмотреть за дальнейшими взаимоотношениями на льду между Радуловым и Паниным. Будет ли у этой истории продолжение? Ведь не исключено, что «Салават Юлаев» и «Ак Барс» встретятся в плей-офф. И там, по всей видимости, будет ещё жарче!