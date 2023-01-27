Орлов и Кузнецов вывели Ови на 812-ю шайбу в карьере. А затем российский центр помог «Вашингтону» выиграть важный матч по буллитам.

Русский гол в сердце Америки! Овечкин прошил вратаря из «офиса» в день праздника Гретцки

«Вашингтон» — «Питтсбург» — это всегда принципиальное противостояние, а сейчас особенно, так как команды идут ноздря в ноздрю и бьются за место в плей-офф на Востоке.

Особый настрой на матч сразу продемонстрировал Александр Овечкин. Уже на 12-й секунде россиянин совершил силовой приём на Джейке Гюнцеле.

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А уже на 7-й минуте Ови реализовал первое же большинство «Вашингтона». Александр терпеливо дождался в своём «офисе», пока Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов выведут его на бросок, и фирменным могучим выстрелом прошил Кейси Десмита.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

32-й гол россиянина в сезоне и 812-й в карьере. В день рождения Уэйна Гретцки Овечкин сократил отставание от канадской легенды до 82 шайб в списке снайперов всех времён.

Русский гол дал преимущество «Вашингтону», но развить его «Кэпиталз» не смогли. А в начале второго периода «Питтсбург» отыгрался, когда Дэнтон Хайнен добил шайбу с пятачка после ошибки кипера хозяев Дарси Кемпера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В начале третьего отрезка «столичных» вперёд снова вывел Маркус Юханссон, которому удался шикарный бросок в «девятку». И снова «пингвины» отыгрались при посильной помощи вратаря «Вашингтона», «поймавшего мышь» после несложной попытки Брайана Раста.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В результате игра ушла в овертайм, где быстрое удаление Евгения Малкина могло стать роковым, но «Вашингтон» не реализовал большинство. В серии буллитов первым отличился форвард «Питтсбурга» Рикард Ракелль, однако в двух следующих попытках Кросби и Малкин не смогли переиграть Кемпера, который таким образом исправился за свои ошибки в матче. У «Вашингтона» же сначала в фирменном стиле забил Евгений Кузнецов, а потом и Никлас Бэкстрём.

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Так «Кэпиталз» вырвали победу и на одно очко оторвались от «Питтсбурга» в таблице Востока. Но проблема в том, что у «Вашингтона» значительно больше сыграно матчей и чем у «пингвинов», и чем у находящегося сейчас на 9-м месте «Баффало».