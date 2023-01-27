«С днём рождения, Уэйн Гретцки». «Вашингтон» — о 812-м голе Овечкина в НХЛ
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«Вашингтон Кэпиталз» отреагировал на 812-й гол российского нападающего Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз».
«С днём рождения, Уэйн Гретцки», — говорится в официальном «твиттере» столичного клуба. К посту клуб прикрепил фото празднующего гол Александра Овечкина.
Отметим, 16 января у Гретцки день рождения. Ему исполнилось 62 года. Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 82 голов. На счету канадца 894 гола.
Овечкин забил 32-й гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 22 результативные передачи при коэффициенте полезности «+2».
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев.
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