«Об этом нужно снять фильм». Кузнецов уже год издевается над вратарями во время буллитов

Один раз — случайность, два — совпадение, три — закономерность, а если больше, то, наверное, фирменная подпись? Евгений Кузнецов вновь исполнил издевательский буллит: быстро раскатился, резко затормозил в круге вбрасывания, перебирая шайбу, медленно покатился к воротам, молниеносно бросил и попал.
Пострадавший от финта вратарь Кейси Десмит был огорчён, но не пожалел для соперника изысканного комплимента: «Очень сложно. Он может и бросить в любой момент, и делать бесконечные движения. Действительно сложно. Об этом нужно снять фильм».
За 50 матчей нынешнего сезона «Вашингтон» трижды добирался до серии буллитов, и все три попытки Кузнецова были похожи друг на друга как капли воды. Североамериканские журналисты уже приноровились и выработали для такого трюка соответствующий термин — slow motion [замедленный. — Прим. «Чемпионата»] буллит.
Впервые Кузнецов опробовал гипнотическую технологию ровно 10 месяцев назад: в конце марта 2022-го от смелой задумки форварда «Кэпиталз» пострадал «Баффало» и лично вратарь Дастин Токарски.
Путь к обретению именного финта получился тернистым. Перед тем как открыть пятиматчевую результативную серию, Кузнецов шёл в обратную сторону — навстречу антирекордам. В первой половине предыдущей регулярки «Вашингтон» столкнулся с двумя буллитными всплесками. В декабре-январе «столичные» уходили на буллиты четырежды, а в середине марта — дважды. В каждом из матчей у Кузнецова было по попытке, но в половине случаев его действия «прочитали» вратари, ещё три броска остановила штанга. При этом нащупывать характерный стиль форвард начал уже тогда: он так же стабильно замедлялся на разных участках льда, как закатывался по правому флангу.
Все буллиты Кузнецова в НХЛ с 14 октября 2021 года
|Дата
|Вратарь
|Соперник
|Время исполнения*
|Результат
|«Вашингтон»
|3 декабря 2021
|Марк-Андре Флёри
|«Чикаго»
|5 секунд
|Штанга
|Проиграл
|7 декабря 2021
|Джон Гибсон
|«Анахайм»
|6 секунд
|Сейв
|Выиграл
|12 декабря 2021
|Укко-Пекка Луукконен
|«Баффало»
|5 секунд
|Сейв
|Выиграл
|9 января 2022
|Каапо Кяхкёнен
|«Миннесота»
|9 секунд
|Штанга
|Проиграл
|16 марта 2022
|Семён Варламов
|«Айлендерс»
|5 секунд
|Сейв
|Выиграл
|19 марта 2022
|Антти Раанта
|«Каролина»
|6 секунд
|Штанга
|Выиграл
|26 марта 2022
|Дастин Токарски
|«Баффало»
|8 секунд
|Гол
|Выиграл
|25 апреля 2022
|Эрик Челльгрен
|«Торонто»
|8 секунд
|Гол
|Проиграл
|1 ноября 2023
|Фредерик Андерсен
|«Каролина»
|9 секунд
|Гол
|Проиграл
|18 ноября 2023
|Томас Грайсс
|«Сент-Луис»
|8 секунд
|Гол
|Проиграл
|27 января 2023
|Кейси Десмит
|«Питтсбург»
|8 секунд
|Гол
|Выиграл
*Время исполнения – от первого касания шайбы
«По технике всё достаточно просто, — двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков специально для «Чемпионата» анализирует идею форварда «Вашингтона» и её воплощение. — Главное, что последние два движения Кузнецов делает очень быстро: успевает убрать на удобную руку и выполнить бросок, когда угол ворот свободный. Момент ожидания, конечно, немного нервирует вратаря. Он терпит-терпит-терпит — безусловно, это немного выводит из себя. Но основное — это завершение: очень быстрое и — самое главное — точное движение руками после того, как он перекладывает шайбу на удобную. Вратарь уже не успевает отреагировать.
То же самое можно сделать и на большей скорости катания. Но Евгений — очень ярко выраженная индивидуальность, поэтому он исполняет в своём фирменном стиле.
Насколько сложно перебирать шайбу на крюке с такой интенсивностью? Я думаю, что для тех ребят, которые занимаются хоккеем, это не составит никакого труда. А для игроков, которые обладают высокой техникой, побольше поиграться с шайбочкой — только в удовольствие».
Евгений Кузнецов
Фото: nhl.com
Давние и внимательные поклонники хоккея могут заподозрить Кузнецова в подражании Патрику Кейну. Американский кудесник тоже прибегает к внезапному торможению ещё чаще. Сам Кузнецов отвергает сравнения с Кейном. В марте россиянин подробно объяснил механику своих действий: «Я не копирую Кейна, он делает немного по-другому. Я хотел сделать так, чтобы вратарь замер на секунду. Потом, когда я начал делать движение, увидел, что он стоит не на пятках, а на носках, и наклонился немного вперёд. Тогда-то я и решил бросить. Моя основная задача состояла в том, чтобы заставить его двигаться первым».
Вероятно, Кузнецову стоит поверить. Патрик, в отличие от Евгения, половину пути до ворот проходит на космической скорости, а обороты снижает, сблизившись с вратарём до расстояния в два-три метра. Кроме того, Кейн в большинстве случаев пытается раскачать голкипера и значительно реже полагается на бросок (а если и бросает, то с неудобной).
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.
Более близкая ролевая модель для Кузнецова — его одноклубник Ти Джей Оши. На том самом отрезке, когда россиянин мазал буллиты один за другим, именно американец двигал slow-mo повестку на матчах «Кэпиталз»: 12 декабря 2021 он исполнял буллит 8 секунд — забил, 16 марта довёл процесс до 9 секунд — тоже был точен.
Любопытно, что замысловатый финт Кузнецова не даёт «Вашингтону» качественного скачка в результатах. С удачными попытками Евгения «Кэпиталз» проиграли три матча из пяти. Значит ли это, что Кузнецову стоит пересмотреть своё отношение к послематчевым броскам? Очевидно, нет — большинство болельщиков наверняка готовы задержаться на трибунах ради таких медленных буллитов.
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