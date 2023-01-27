«Об этом нужно снять фильм». Кузнецов уже год издевается над вратарями во время буллитов

Один раз — случайность, два — совпадение, три — закономерность, а если больше, то, наверное, фирменная подпись? Евгений Кузнецов вновь исполнил издевательский буллит: быстро раскатился, резко затормозил в круге вбрасывания, перебирая шайбу, медленно покатился к воротам, молниеносно бросил и попал.

Пострадавший от финта вратарь Кейси Десмит был огорчён, но не пожалел для соперника изысканного комплимента: «Очень сложно. Он может и бросить в любой момент, и делать бесконечные движения. Действительно сложно. Об этом нужно снять фильм».

ВИДЕО

За 50 матчей нынешнего сезона «Вашингтон» трижды добирался до серии буллитов, и все три попытки Кузнецова были похожи друг на друга как капли воды. Североамериканские журналисты уже приноровились и выработали для такого трюка соответствующий термин — slow motion [замедленный. — Прим. «Чемпионата»] буллит.

Впервые Кузнецов опробовал гипнотическую технологию ровно 10 месяцев назад: в конце марта 2022-го от смелой задумки форварда «Кэпиталз» пострадал «Баффало» и лично вратарь Дастин Токарски.

Путь к обретению именного финта получился тернистым. Перед тем как открыть пятиматчевую результативную серию, Кузнецов шёл в обратную сторону — навстречу антирекордам. В первой половине предыдущей регулярки «Вашингтон» столкнулся с двумя буллитными всплесками. В декабре-январе «столичные» уходили на буллиты четырежды, а в середине марта — дважды. В каждом из матчей у Кузнецова было по попытке, но в половине случаев его действия «прочитали» вратари, ещё три броска остановила штанга. При этом нащупывать характерный стиль форвард начал уже тогда: он так же стабильно замедлялся на разных участках льда, как закатывался по правому флангу.

Все буллиты Кузнецова в НХЛ с 14 октября 2021 года

Дата Вратарь Соперник Время исполнения* Результат «Вашингтон» 3 декабря 2021 Марк-Андре Флёри «Чикаго» 5 секунд Штанга Проиграл 7 декабря 2021 Джон Гибсон «Анахайм» 6 секунд Сейв Выиграл 12 декабря 2021 Укко-Пекка Луукконен «Баффало» 5 секунд Сейв Выиграл 9 января 2022 Каапо Кяхкёнен «Миннесота» 9 секунд Штанга Проиграл 16 марта 2022 Семён Варламов «Айлендерс» 5 секунд Сейв Выиграл 19 марта 2022 Антти Раанта «Каролина» 6 секунд Штанга Выиграл 26 марта 2022 Дастин Токарски «Баффало» 8 секунд Гол Выиграл 25 апреля 2022 Эрик Челльгрен «Торонто» 8 секунд Гол Проиграл 1 ноября 2023 Фредерик Андерсен «Каролина» 9 секунд Гол Проиграл 18 ноября 2023 Томас Грайсс «Сент-Луис» 8 секунд Гол Проиграл 27 января 2023 Кейси Десмит «Питтсбург» 8 секунд Гол Выиграл

*Время исполнения – от первого касания шайбы

«По технике всё достаточно просто, — двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков специально для «Чемпионата» анализирует идею форварда «Вашингтона» и её воплощение. — Главное, что последние два движения Кузнецов делает очень быстро: успевает убрать на удобную руку и выполнить бросок, когда угол ворот свободный. Момент ожидания, конечно, немного нервирует вратаря. Он терпит-терпит-терпит — безусловно, это немного выводит из себя. Но основное — это завершение: очень быстрое и — самое главное — точное движение руками после того, как он перекладывает шайбу на удобную. Вратарь уже не успевает отреагировать.

То же самое можно сделать и на большей скорости катания. Но Евгений — очень ярко выраженная индивидуальность, поэтому он исполняет в своём фирменном стиле.

Насколько сложно перебирать шайбу на крюке с такой интенсивностью? Я думаю, что для тех ребят, которые занимаются хоккеем, это не составит никакого труда. А для игроков, которые обладают высокой техникой, побольше поиграться с шайбочкой — только в удовольствие».

Евгений Кузнецов Фото: nhl.com

Давние и внимательные поклонники хоккея могут заподозрить Кузнецова в подражании Патрику Кейну. Американский кудесник тоже прибегает к внезапному торможению ещё чаще. Сам Кузнецов отвергает сравнения с Кейном. В марте россиянин подробно объяснил механику своих действий: «Я не копирую Кейна, он делает немного по-другому. Я хотел сделать так, чтобы вратарь замер на секунду. Потом, когда я начал делать движение, увидел, что он стоит не на пятках, а на носках, и наклонился немного вперёд. Тогда-то я и решил бросить. Моя основная задача состояла в том, чтобы заставить его двигаться первым».

Вероятно, Кузнецову стоит поверить. Патрик, в отличие от Евгения, половину пути до ворот проходит на космической скорости, а обороты снижает, сблизившись с вратарём до расстояния в два-три метра. Кроме того, Кейн в большинстве случаев пытается раскачать голкипера и значительно реже полагается на бросок (а если и бросает, то с неудобной).

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Более близкая ролевая модель для Кузнецова — его одноклубник Ти Джей Оши. На том самом отрезке, когда россиянин мазал буллиты один за другим, именно американец двигал slow-mo повестку на матчах «Кэпиталз»: 12 декабря 2021 он исполнял буллит 8 секунд — забил, 16 марта довёл процесс до 9 секунд — тоже был точен.

Любопытно, что замысловатый финт Кузнецова не даёт «Вашингтону» качественного скачка в результатах. С удачными попытками Евгения «Кэпиталз» проиграли три матча из пяти. Значит ли это, что Кузнецову стоит пересмотреть своё отношение к послематчевым броскам? Очевидно, нет — большинство болельщиков наверняка готовы задержаться на трибунах ради таких медленных буллитов.