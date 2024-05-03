Форвард «Спартака» рассказал, как в команде отнеслись к переходу Ковальчука

Нападающий «Спартака» Ансель Галимов рассказал о реакции команды на приход Ильи Ковальчука.

– Приход Ковальчука сильно повлиял на команду?

– Мы все приняли Илью Валерьевича с большим уважением, и он стал частью коллектива, – приводит слова Галимова Metaraitings.

Ковальчук стал игроком «Спартака» в середине сезона-2023/2024, в возрасте 40 лет после трёхлетней паузы в профессиональной карьере. В прошедшем регулярном чемпионате нападающий провёл 20 встреч и набрал 8 (4+4) очков. В плей-офф принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, «Спартак» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина — 2024 после того, как проиграл «Металлургу» в четвертьфинальной серии со счётом 2-4.