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«Рубин» проведёт следующий сезон ВХЛ на другой арене

Хоккейный клуб «Рубин» из Тюмени проведёт следующий сезон Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) в другом ледовом дворце. Об этом сообщила пресс-служба в телеграм-канале команды.

«В мае 2024 года начинается капитальный ремонт дворца спорта. В связи с чем начинать хоккейный сезон-2024/2025 «Рубин» будет в ледовом комплексе на Воронинских горках.

Областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области рассказал о сроках работ и сметной стоимости проекта:

Начало ремонтных работ во дворце спорта на улице Розы Люксембург, 12 назначено на май 2024 года. Окончание запланировано на декабрь 2024 года. В рамках данных работ подрядчиком будет осуществлён капитальный ремонт здания, сметная стоимость составляет 660 миллионов рублей, — рассказали в департаменте.

Билетная программа на следующий сезон будет опубликована в августе 2024 года, после публикации лигой календаря чемпионата ВХЛ», — сказано в заявлении.