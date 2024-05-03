«Витязь» покинули трое хоккеистов

Хоккейный клуб «Витязь» расстался с тремя игроками по окончании сроков их контрактов. Команду покинули защитник Николай Тимашов и два нападающих — Виталий Попов и Скотт Уилсон.

«Благодарим хоккеистов за игру и желаем успеха в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба в телеграм-канале клуба.

В прошедшем сезоне Тимашов провёл 52 встречи, забил два гола и отдал две результативные передачи, заработав показатель полезности «-14». Попов принял участие в 37 играх, набрав 4 (3+1) результативных балла.

На счету Уилсона 38 матчей, 20 заброшенных шайб, 10 передач и 30 набранных очков в общей сложности.

Напомним, «Витязь» не попал в плей-офф, так как по итогам регулярного чемпионата занял 11-е, последнее место в Западной конференции.