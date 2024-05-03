«Это бред». Вратарь «Локомотива» Исаев — о провокациях Гребёнкина во время финала КХЛ

Вратарь ярославского «Локомотива» Даниил Исаев рассказал о провокациях со стороны нападающего «Металлурга» Никиты Гребёнкина во время финальной серии Кубка Гагарина — 2024.

– Игроки «Металлурга» рассказывали, что вам в третьей игре что-то сказал Никита Гребёнкин.

– Да, он постоянно говорил что-то. Но там не было чего-то такого, что может вывести меня из себя. Сейчас вряд ли кто-то что-то может мне сказать, чтобы меня это выбило. Я всё уже это слышал раньше и перерос. Рашит всегда говорил молчать в такие моменты, уезжать от провокатора. Я никому ничего не отвечал. Гребёнкин просто сказал: «Мы сейчас тебе забьём». Он это говорил и в первой игре, и в третьем матче. Они в интервью потом сказали, что меня это вывело. Но совершенно точно – нет, никак это на меня не повлияло. В сериях с ЦСКА, «Авангардом» и «Трактором» соперник также подъезжал, что-то говорил. И меня это не выводило. Это же обычное дело. «Мы тебе забьём», – ну как это меня может вывести? Это бред, — приводит слова Исаева пресс-служба КХЛ.