Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стал известен состав сборной Канады на ЧМ по хоккею — 2024

Стал известен состав сборной Канады на ЧМ по хоккею — 2024
Комментарии

Федерация хоккея Канады на официальном сайте объявила состав сборной страны на чемпионат мира по хоккею — 2024 в Чехии.

Вратари: Джоэль Хофер, Нико Доус и Джордан Биннингтон.

Защитники: Дэймон Сиверсон, Колтон Парэйко, Оуэн Пауэр, Джейми Олексяк, Кайден Гуле, Боуэн Байрэм, Олен Целльвегер.

Нападающие: Коннор Бедард, Доусон Мерсер, Эндрю Манджапане, Ридли Грейг, Дилан Козенс, Джек Макбэйн, Джаред Макканн, Дилан Гюнтер, Брэндон Танев, Адам Фантилли, Маклин Селебрини и Майкл Бантинг.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 пройдёт в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена ИИХФ к участию в мировом первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

Материалы по теме
Главный тренер сборной Казахстана назвал основную задачу команды на чемпионате мира
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android