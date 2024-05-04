Форвард «Лос-Анджелеса» критически отозвался об игровой схеме после вылета из плей-офф

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Кевин Фиала высказался об игровой схеме 1-3-1, которую команда применяла в неудачной для себя серии первого раунда плей-офф Западной конференции НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз». «Нефтяники» одержали победу над «королями» в пяти матчах — 4-1.

«Было бы интересно попробовать что-нибудь ещё», — приводит слова Фиалы журналист Расселл Морган в социальной сети X (ранее Twitter).

В первом выездном матче серии плей-офф 1/4 финала Западной конференции «Лос-Анджелес» уступил «Эдмонтону» со счётом 4:7, вторую гостевую игру «Кингз» забрали в овертайме — 5:4 OT. В обеих домашних встречах «короли» проиграли — 1:6 и 0:1. Пятый матч в Эдмонтоне завершился победой хозяев льда — 4:3. Всего «Лос-Анджелес» забросил в этой серии 13 шайб, пропустив при этом 22.