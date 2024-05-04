Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Лос-Анджелеса» критически отозвался об игровой схеме после вылета из плей-офф

Форвард «Лос-Анджелеса» критически отозвался об игровой схеме после вылета из плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Кевин Фиала высказался об игровой схеме 1-3-1, которую команда применяла в неудачной для себя серии первого раунда плей-офф Западной конференции НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз». «Нефтяники» одержали победу над «королями» в пяти матчах — 4-1.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 5-й матч
02 мая 2024, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Кейн (Кулак, Ньюджент-Хопкинс) – 10:16 (5x5)     1:1 Лаферрье (Гавриков, Рой) – 19:29 (5x5)     1:2 Лизотт (Арвидссон, Энглунд) – 23:07 (5x5)     2:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 27:46 (5x4)     3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 32:21 (5x5)     4:2 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 39:05 (5x5)     4:3 Кемпе (Рой, Фиала) – 57:40 (6x5)    

«Было бы интересно попробовать что-нибудь ещё», — приводит слова Фиалы журналист Расселл Морган в социальной сети X (ранее Twitter).

В первом выездном матче серии плей-офф 1/4 финала Западной конференции «Лос-Анджелес» уступил «Эдмонтону» со счётом 4:7, вторую гостевую игру «Кингз» забрали в овертайме — 5:4 OT. В обеих домашних встречах «короли» проиграли — 1:6 и 0:1. Пятый матч в Эдмонтоне завершился победой хозяев льда — 4:3. Всего «Лос-Анджелес» забросил в этой серии 13 шайб, пропустив при этом 22.

Материалы по теме
«Лос-Анджелес» установил антирекорд НХЛ по игре в неравных составах в серии плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android