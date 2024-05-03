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Черкас — о серии СКА — «Автомобилист»: Аликин тащил всё, СКА пропускал открытые броски

Черкас — о серии СКА — «Автомобилист»: Аликин тащил всё, СКА пропускал открытые броски
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Заслуженный тренер России, бывший голкипер СКА Сергей Черкас отметил, что в серии между «Автомобилистом» и СКА определяющей стала игра вратарей.

«Никакого тактического превосходства уральцев в той серии я точно не увидел. СКА больше владел инициативой, острее атаковал. Обе команды показывали современный хоккей – быстрый, интересный, боевой. У «Автомобилиста» шикарно сыграл Аликин, который тащил всё подряд. «Автомобилист» забивал после открытых бросков, а на другой половине площадки такие же броски останавливал вратарь, какая уж тут тактика. Можно, конечно, сказать, что в этом и заключалась тактика, но это будет подтягиванием ответа под уже известный результат. Какой тренер в здравом уме будет отдавать инициативу и надеяться только на спасения от вратаря и банальный фарт? А именно фарт помог уральцам вытащить решающий матч серии, когда СКА забил четырежды и вёл в две шайбы к концу второго периода. Четырёх шайб за два периода должно быть достаточно для победы, но в тот день этого оказалось мало», — сказал Черкас «Чемпионату».

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