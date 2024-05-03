Галимов — о Жамнове: отношения, которые он выстраивает в «Спартаке» — дорогого стоят

Нападающий «Спартака» Ансель Галимов рассказал о взаимодействии команды с главным тренером Алексеем Жамновым и желании продолжать с ним работу.

«В этом сезоне я работал под руководством Алексея Юрьевича, чему я очень рад. Хотелось бы продолжить работать с ним, потому что отношения, которые он выстраивает между командой и лично с каждым игроком, дорогого стоят», – приводит слова Галимова Metaraitings.

Прошедший сезон стал для Жамнова первым в качестве наставника красно-белых и в роли главного тренера в КХЛ. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала плей-офф КХЛ, где проиграла «Металлургу» со счётом 2-4.

Напомним, до прихода в «Спартак» в качестве главного тренера Жамнов работал только в сборной России (2021-2023).