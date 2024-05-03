Главный тренер и генменеджер «Айлендерс» останутся в клубе

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло и главный тренер Патрик Руа в следующем сезоне сохранят свои должности в клубе.

«Эти два джентльмена вернутся в следующем сезоне», — приводит слова Ламорелло пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Руа возглавил «Айлендерс» по ходу сезона-2023/2024. Под его руководством команда сумела занять седьмое место в Восточной конференции и выйти в плей-офф НХЛ. В первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли «Нью-Йорк» проиграл «Каролине Харрикейнз» со счётом 1-4.

Для Ламорелло следующий сезон станет восьмым в роли генерального менеджера клуба. До этого он работал на аналогичной должности в «Торонто Мэйпл Лифс» (с 2015 по 2018 год) и в «Нью-Джерси Дэвилз» (с 1987-го по 2015-й).