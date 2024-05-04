Копитар: если «Кингз» уйдут в полную перестройку, возможно, завершу карьеру

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар заявил, что не исключает вариант с завершением карьеру по окончании действующего контракта с клубом, который истекает в 2026 году.

«Не заглядывал в будущее так далеко, но да, 39 лет, я думаю, это подходящий возраст чтобы задуматься о завершении. Я не думаю, что у меня есть время для перестройки. Как я уже говорил, впереди ещё два года, и если мы уйдём в полную перестройку, это не будет тем, чего я хочу», — приводит слова 36-летнего Копитара официальный сайт НХЛ.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Напомним, Копитар провёл в «Лос-Анджелесе» всю свою карьеру в НХЛ, никогда не выступав за другие клубы лиги. Его команда уже завершила выступления в нынешнем сезоне, уступив в первом раунде плей-офф «Эдмонтон Ойлерз» (1-4).