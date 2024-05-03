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Хет-трик Скоренова помог сборной Беларуси обыграть Казахстан на турнире в Астане

Хет-трик Скоренова помог сборной Беларуси обыграть Казахстан на турнире в Астане
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В Астане на «Барыс-Арене» завершился второй матч турнира Qazaqstan Hockey Open, в котором национальная команда Беларуси в овертайме одержала победу над сборной Казахстана со счётом 5:4.

1XBET Qazaqstan Hockey Open . Qazaqstan Hockey Open
03 мая 2024, пятница. 17:30 МСК
Казахстан
Окончен
4 : 5
ОТ
Беларусь
0:1 Скоренов (Белевич, Сапего) – 00:10 (5x5)     0:2 Скоренов (Сушко) – 11:02 (5x5)     0:3 Скоренов (Белевич) – 19:41 (5x5)     1:3 Панюков (Рахманов) – 21:59 (5x5)     1:4 Мартынов (Пинчук) – 23:10 (5x5)     2:4 Бекетаев (Мусоров, Асетов) – 32:25 (5x5)     3:4 Старченко (Рымарев, Шестаков) – 42:43 (5x5)     4:4 Метальников (Старченко) – 54:06 (5x3)     4:5 Пинчук (Мартынов, Мороз) – 60:58 (3x3)    

Заброшенными шайбами в составе проигравших отметились Кирилл Панюков, Адиль Бекетаев, Леонид Метальников и Роман Старченко, который также отдал голевой пас. Результативные передачи на свой счёт записали Михаил Рахманов, Максим Мусоров, Алихан Асетов, Евгений Рымарев, Аркадий Шестаков.

У белорусской команды отличились Игорь Мартынов и Александр Скоренов, оформивший хет-трик. Ассистентами заброшенных шайб стали Андрей Белевич (дважды), Сергей Сапего, Виталий Пинчук и Максим Сушко. Победный гол забил Пинчук с передач Мартынова и Вадима Мороза.

Напомним, в первом матче турнира Казахстан проиграл «России 25» со счётом 0:1.

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