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Хет-трик Скоренова помог сборной Беларуси обыграть Казахстан на турнире в Астане

В Астане на «Барыс-Арене» завершился второй матч турнира Qazaqstan Hockey Open, в котором национальная команда Беларуси в овертайме одержала победу над сборной Казахстана со счётом 5:4.

Заброшенными шайбами в составе проигравших отметились Кирилл Панюков, Адиль Бекетаев, Леонид Метальников и Роман Старченко, который также отдал голевой пас. Результативные передачи на свой счёт записали Михаил Рахманов, Максим Мусоров, Алихан Асетов, Евгений Рымарев, Аркадий Шестаков.

У белорусской команды отличились Игорь Мартынов и Александр Скоренов, оформивший хет-трик. Ассистентами заброшенных шайб стали Андрей Белевич (дважды), Сергей Сапего, Виталий Пинчук и Максим Сушко. Победный гол забил Пинчук с передач Мартынова и Вадима Мороза.

Напомним, в первом матче турнира Казахстан проиграл «России 25» со счётом 0:1.