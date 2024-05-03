Кожевников: единственная проблема «Тампы» — Бобровский. Он кудесник вратарского искусства

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский сыграл ключевую роль в вылете «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

— Что думаете о вылете «Тампы»?

— «Тампа» старалась, билась. Но там Бобровский у «Флориды». Вообще просто уникальнейший человек, один из сильнейших вратарей в мире. Я сразу сказал, что у «Тампы» мало вариантов, если Сергей играет. Единственная проблема «Тампы» — это Бобровский. Он кудесник вратарского искусства, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, «Лайтнинг» проиграли серию «Пантерз» со счётом 1-4 и выбыли из борьбы за Кубок Стэнли.