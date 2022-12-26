Эти рекорды Гретцки не побить даже Овечкину! 10 нереальных достижений великого игрока

Сейчас все следят, когда Ови побьёт рекорд по заброшенным шайбам — но это далеко не единственное достижение Величайшего.

В том, что Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по шайбам в регулярке НХЛ, уже мало кто сомневается. Помешать Русской машине, которая не ломается, может какой-то новый форс-мажор аля ковид или реально тяжёлая травма, склонности к которым Овечкин за свою карьеру не показывал.

Однако Гретцки — величайший хоккеист в истории. Не величайший снайпер, что уже ясно, но в плане набора очков Великий поставил столько рекордов, что сложно представить, когда появится человек, который на них покусится.

Наибольшее количество очков в регулярном чемпионате НХЛ — 2857

Из всех игроков прошлого на это достижение мог бы замахнуться только Марио Лемье, который за карьеру набирал 1,88 очка за игру (Гретцки — 1,92), но из-за травм и болезней не провёл и тысячи матчей в лиге. Из действующих игроков главным претендентом может выглядеть Коннор Макдэвид — однако даже если он не сбросит темп во второй половине сезона (пока он идёт на 154 очка в регулярке), ему надо будет провести ещё 13 (!) сезонов с такой же результативностью.

Наибольшее количество шайб в одном сезоне — 92 (1981/1982)

1982-й стал годом Гретцки: он набрал 212 очков, побив тогдашний рекорд НХЛ. Если 200+ очков Уэйн потом набирал ещё несколько раз, то отметку в 90 шайб пока больше никто перешагнуть не может. Американский журнал Sports Illustrated сделал редкий для того времени шаг и отдал канадцу предпочтение перед футболистами и бейсболистами, признав Гретцки спортсменом года: так велика была его доминация в НХЛ. «Уже сейчас Гретцки принадлежит 27 рекордов НХЛ. При этом он не сделан из железа: анализы крови, проведённые после сезона, показали, что игрок близок к анемии», — писал журнал.

Уэйн Гретцки Фото: Getty Images

Наибольшее количество очков в одном сезоне — 215 (52+163) (1985/1986)

Если в 1982-м «Эдмонтон» ещё не был кубковым монстром, а парни типа Яри Курри и Гленна Андерсона не считались звёздами, то через четыре года в «Ойлерз» уже были и Марк Мессье, и Пол Коффи, а упомянутые выше форварды стали восприниматься иначе. Перед сезоном Гретцки говорил, что хочет выбить даже сто голов с такой бандой, но вместо этого сосредоточился на распасовке. Тем не менее в обоих рекордных сезонах Гретцки клуб не добирался даже до финала конференции: если в 1982-м команда ещё не созрела, то про состав 1986-го, уже заматеревший, ходили слушки о слишком весёлой жизни вне льда.



Насколько реально повторить такой сезон? Ну, за 100 лет существования НХЛ до 200 очков не добирался даже Лемье, который остановился на отметке в 199 баллов. Четыре 200-очковых сезона принадлежат одному и тому же человеку.

Самое быстрое достижение отметки в 100 очков — за 39 игр

В 2015-м Джейми Бенн выиграл «Арт Росс», набрав 87 очков за полный сезон. В сезоне-1981/1982 Гретцки выбил эту отметку уже в середине декабря, а через несколько очень продуктивных игр добрался и до заветной сотки.

Наибольшее количество очков в плей-офф НХЛ — 382 (122+260)

Эта номинация помогает понять, насколько доминантной династией был тот «Эдмонтон»: места со второго по четвёртое всё ещё занимают Мессье, Курри и Андерсон. Повторить этот успех будет уже нереально: тогда в Кубок Стэнли долгое время попадали 16 команд из 21, плюс не существовало потолка зарплат. Сейчас же «Ойлерз», несмотря на все подвиги Коннора и Леона, балансируют на грани уайлд-кард.

Баннеры на арене «Эдмонтона» Фото: Tom Szczerbowski/Getty Images

Наибольшее количество «Харт Трофи» подряд — 8 Наибольшее количество «Арт Росс Трофи» подряд — 7

Скорее всего, Макдэвид побьёт рекорд по «Арт Россам» вообще (четыре уже в копилке, и он идёт к пятому), но чтобы они были подряд — вряд ли. Выигранные подряд трофеи показывают доминацию одного конкретного игрока на долгой дистанции — и пока с Гретцки здесь может сравниться только царивший во второй половине 90-х Яромир Ягр.

Наибольшее количество хет-триков — 50

Если бы Лемье не был столь травматичен, то со своими 40 мог бы и перегнать. А так среди действующих игроков конкурентов просто не видно: у Овечкина «лишь» 29 хет-триков, у остальных преследователей пока нет и 20. У Евгения Малкина, кстати, 13.

Наибольшее количество очков в меньшинстве — 149

Сейчас, в отличие от 80-х, уже невозможно представить, что звёзды получат тройную нагрузку. Макдэвид в последнее время стал проводить по минуте за матч при нейтрализации лишнего, однако он проводит слишком много времени в большинстве, чтобы в нынешнем графике перегружать его ещё и этим. А вот у звёзд прошлого проблем с этим было меньше: Гретцки здесь однозначно догнать нереально, лучший из действующих игроков Брэд Маршан отстаёт почти на 100 (!) баллов.

Уэйн Гретцки Фото: Getty Images

Самая длительная серия матчей с набранными очками — 51

Несколько лет назад 26-матчевая серия Патрика Кейна казалась чем-то non plus ultra, а сейчас, даже на фоне повысившейся результативности, 23 матча с баллами Митча Марнера выглядят историческими. Но до Гретцки в этом плане не достать никому: в первой игре сезона-1983/1984 он набрал два очка против «Торонто» и после этого не останавливался ещё 50 игр. Лишь в конце января будущая команда Гретцки, «Лос-Анджелес», не только победила «Эдмонтон», но и засушила их лидера.