Гонка на дно. «Питтсбург» превратил сезон в катастрофу, чтобы получить Лемье и спастись

Мы уже не раз писали, как популярна у американских болельщиков идея «всё на продажу, сливаем всё что можно и получаем Бедарда / Мичкова / кого-нибудь ещё». Однако нынешняя система драфт-лотереи, которая сильно урезает шансы худших из худших, делает эти планы довольно трудновыполнимыми.

«Баффало» середины десятых, «Колорадо»-2017 и «Детройт»-2020, образцы ужасных команд последних лет, каждый раз пролетали мимо первого общего пика, хотя вряд ли «Колорадо» об этом жалеет. Зато лотерейная удача улыбается командам, которые вовсе не планировали быть ужасными и имели довольно хлипкие процентовки шансов.



Но когда-то во всех американских лигах первый пик драфта без церемоний получала худшая команда лиги. В своё время это приводило к огромным скандалам — из-за откровенных сливов НБА была вынуждена ввести лотерею драфта ещё в середине 80-х. Как раз в это время на драфт выходил, скорее всего, лучший задрафтованный хоккеист в истории— Марио Лемье (Гретцки играл в ВХА и не был выбран).

Тем временем «Питтсбург» находился в сложнейшем положении. Команда, которая появилась в лиге в 1967-м, уже через семь лет после этого стояла на грани банкротства, хотя на льду дела были не так плохи. Тогда группа инвесторов спасла «Пингвинов» от разорения и возможного переезда в Сиэтл, где планировалось создать команду расширения.

Матч «Питтсбурга» в конце 70-х Фото: Dick Darrell/Getty Images

«Питтсбург» на рубеже 70-х и 80-х был обычным середняком. Однако неожиданно для многих «пингвины» провалили сезон-1982/1983, выиграв лишь 18 матчей из 80. Посещаемость команды за год рухнула с 11 200 до 8400 зрителей — и это поставило клуб на грань очередного разорения. Так как телесделок тогда не было, клубы очень сильно зависели от кассовых сборов.

За год до этого «пингвины» обменяли свой пик первого раунда, который стал в итоге первым общим — под ним мог быть выбран Стив Айзерман или Пэт Лафонтен. Лемье упустить уже было нельзя. В свой преддрафтовый сезон он набрал невероятные 282 очка в 70 играх, побив все рекорды лиги Квебека. Интересы 18-летнего таланта уже тогда представлял Гус Бадали — агент Гретцки. В том, что Марио станет суперзвездой, никто не сомневался.



Не сомневались и в «Питтсбурге». Второй год подряд повторять глупость с фактически бесплатной раздачей драфт-пиков не стали (за первый пик-1983 «Пингвины» получили Андерса Хаканссона и Рона Мейгана — слышали ли вы эти имена хоть раз?). Этой команде был нужен Марио Лемье — и они сделали всё, чтобы его заполучить.



Главный тренер команды Эдди Джонстон стал генменеджером, а на скамейку встал Лу Аньотти — человек, у которого до этого было лишь 32 матча в качестве главного тренера в НХЛ. Через 20 лет после всего Аньотти даже не стеснялся того, что он был капитаном корабля, которому надо было пойти на дно: «Мы не собирались специально проигрывать игры. Но если мы проигрывали, то не слишком сильно расстраивались этому».



Правда, в том же разговоре с журналистами питтсбургской газеты Аньотти вспоминал, что однажды его парни вели 3:1 в одной из игр. В перерыве в раздевалку ворвался удивлённый генменеджер с одним вопросом: «Какого чёрта?». Игроки намёк поняли и после этого пропустили пять безответных шайб.



Несмотря на все ухищрения, новый 1984 год «Питтсбург» встречал не последним. Они на семь очков опережали «Нью-Джерси». «Дьяволы» проводили лишь второй сезон под таким названием — до этого они играли в Канзасе и Денвере, но их лучшим результатом за 10 сезонов были 22 победы за 80 игр.

Матч «Питтсбург» — «Нью-Джерси» осенью 1983-го Фото: Al Pereira/Getty Images

Это был тот самый сезон, где «Нью-Джерси» проиграл 4:13 «Эдмонтону», после чего Уэйн Гретцки не наслаждался победой, но наехал на своих соперников, назвав их «организацией Микки-Маусов» и обвинив в том, что они разрушают всю лигу. Гретцки после этого так прилетело, что Великий уже почти 40 лет исключительно политкорректен в своих высказываниях.



При этом генменеджер «Дэвилз» Макс Макнэб вовсе не планировал пускаться в погоню за Лемье. Макнэб вырос в деревушке с населением меньше тысячи человек, пробился в НХЛ с самых низов, совмещая работу в низшей лиге с продажей страховок, и из-за этого он не понимал, как можно специально проигрывать матчи. «Дэвилз» были ужасны от природы, а не из-за того, что так сильно этого хотели.



В отличие от принципиального реднека Макнэба, «Питтсбург» продвигал в жизнь принцип, через 25 лет описанный в «Южном парке» – «пока мы пытались играть как можно хуже, они тренировались, чтобы стать как можно хуже». Лучший игрок клуба Рик Кехо ближе к концу сезона выбыл из-за травмы, самого результативного защитника Рэнди Карлайла на дедлайне обменяли на драфт-пик и игрока, который перешёл в команду только через полгода. Те «пингвины» даже не стеснялись получить 13 шайб в дерби Пенсильвании от «Филадельфии».



Живым символом слива «пингвинов» стал вратарь Венсан Трамбле. Когда его вызвали в основу, он был вторым номером даже в фарм-клубе. Но хорошая игра от него не требовалась — за четыре матча Трамбле пропустил 24 шайбы, и все эти игры «Питтсбург» ожидаемо проиграл. Из последних 20 матчей команда выиграла лишь три и позволила «Нью-Джерси» опередить себя на три очка. В марте 1984-го у команд была очная встреча, которую выиграли «дьяволы», а в воротах «Пенс» был как раз Трамбле.



«Дэвилз» под вторым пиком выбрали Кирка Мюллера — игрока очень хорошего, но не крутого и уж даже близко не великого. Хотя «Нью-Джерси» не получил лучшего игрока драфта, в следующее десятилетие клуб выиграл столько же кубков, сколько и «Питтсбург» — два (плюс ещё один в 2003-м). Сменщик Макнэба Лу Ламорелло удачными обменами создал команду без суперзвёзд, но с образцовой обороной. Чуть позже одним из символом «Дьяволов» стал другой Лемье — Клод.

Марио Лемье Фото: Getty Images

А вот «Питтсбург» получил того, кого хотел. Генменеджер Эдди Джонстон рассказывал The Hockey News за две недели до драфта: «Мы с вероятностью 99,9% выберем Марио. Мне уже звонили другие менеджеры, которые предлагали за него шесть игроков, но я просто просил их заткнуться». Журналист поддакивал: «Питтсбург» не может позволить себе не подписать его. Они были командой-посредственностью, проведшей 17 самых бесцветных сезонов с того времени, как люди впервые решили гонять чёрный диск на замёрзших прудах».



Вице-президент «Питтсбурга» Пол Марта публично пугал местную общественность тем, что из-за огромных долгов клуб будет вынужден переехать или обанкротиться, если не начнёт побеждать. Лемье вызвал переполох на драфте, отказавшись надевать джерси «Питтсбурга», но всё закончилось хорошо — он забил уже в первой смене в НХЛ.

Хотя клуб в первые годы Лемье не нюхал плей-офф, благодаря суперзвезде посещаемость выросла в 2,5 раза за три года и перестала быть худшей в НХЛ. Потом СуперМарио сделал клуб чемпионом, а ещё через 15 лет снова спас от переезда, купив его и погасив долги. Фанаты «Дэвилз» иногда спорят, каким был бы клуб с СуперМарио, но клуб успешно жил и без него — а вот «Питтсбург» без Лемье давно был бы историей.