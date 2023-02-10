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Результаты матчей КХЛ 9 февраля, видеообзоры, турнирная таблица, расписание матчей на 10 февраля

Немыслимое достижение ЦСКА и психи тренера «Авангарда». Итоги дня КХЛ
Егор Торишный
Итоги дня КХЛ
Комментарии
«Магнитка» проиграла «Витязю», «Ак Барс» вновь совершил камбэк, СКА расправился с «Автомобилистом».

9 февраля в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялось девять матчей. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждом из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 февраля 2023, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Карнаухов (Светлаков, Нестеров) – 11:41 (5x5)   1:1 Грицюк (Буше, Найт) – 58:17 (5x5)   1:2 Мамин (Провольнев, Григоренко) – 61:17 (3x3)

И ЦСКА, и «Авангард» подошли к очной встрече с поражениями в последних двух матчах. Сегодня прервалась серия московских армейцев. ЦСКА вышел вперёд в первом периоде и практически до самого конца удерживал это минимальное преимущество. Шайба Павла Карнаухова получилась исторической – Никита Нестеров, поучаствовавший в ней в качестве ассистента, установил клубный рекорд по очкам за одну регулярку среди защитников (36).

«Авангард» спас Арсений Грицюк – его шайба впритирку со штангой перевела встречу в овертайм, но удаление Дамира Шарипзянова стало роковым. Максим Мамин забивал формально уже в равных составах, а Михаил Кравец в расстроенных чувствах пинал то ли Сергея Звягина, то ли скамейку.

ЦСКА же установил практически немыслимое достижение – провёл третий матч подряд без единого удаления. Когда такое ещё было, даже и не вспомнить.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 февраля 2023, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Эберт (Тарасов, Гуркин) – 30:36 (5x5)   1:1 Хайруллин (Яшкин, Ожиганов) – 32:51 (5x4)   2:1 Кормье (Макеев, Блэкер) – 38:32 (4x5)   2:2 Яшкин (Хайруллин, Ожиганов) – 39:59 (5x3)   2:3 Бардаков (Волков) – 45:06 (5x5)   2:4 Рукавишников (Бардаков) – 49:40 (5x5)   2:5 Хайруллин (Хуснутдинов) – 57:44 (en)

СКА пришлось очень непросто в Екатеринбурге. На протяжении первых двух периодов «Автомобилист» выглядел заметно опаснее и дважды выходил вперёд, причём второй раз забил в меньшинстве. Но в эту же двухминутку схватил ещё один штраф, и СКА в формате «пять на три» не простил, причём забросил шайбу за секунду до сирены на перерыв.

В третьем периоде запал «Автомобилиста» закончился, а СКА как раз разыгрался. Ключевым моментом стала грубая ошибка Сергея Зборовского в своей зоне, которая привела к голу Захара Бардакова. Вскоре СКА положил ещё одну и закончил матч голом в пустые ворота. Петербуржцы гарантировали себе преимущество домашнего льда в первом раунде плей-офф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 февраля 2023, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 5
ОТ
Витязь
Московская область
0:1 Старков (Руа, Кара) – 06:02 (5x5)   1:1 Акользин (Фисенко) – 07:47 (5x5)   2:1 Чибисов (Лайпсик, Дронов) – 23:36 (5x4)   2:2 Рассказов (Старков) – 27:13 (5x5)   3:2 Акользин (Коробкин) – 32:47 (5x5)   3:3 Уилсон (Руа, Рассказов) – 33:34 (5x4)   3:4 Граовац (Аркалов, Ежов) – 34:24 (5x5)   4:4 Лайпсик (Зернов) – 59:45 (6x5)   4:5 Галузин (Руа) – 60:40 (3x3)

«Металлург» только выбрался из кризиса, добился двух хороших побед над «Трактором» и СКА, но сегодня уступил «Витязю», причём второй раз в сезоне. В этот раз тоже не обошлось без дополнительного времени.

Команды устроили матч-концерт с девятью шайбами – «Витязь» открыл счёт, потом дважды оказывался в роли догоняющего, но на третий период выходил, ведя в счёте. «Магнитка» бросила все силы, чтобы отыграться, создала уйму моментов, и в итоге на последней минуте Брендан Лайпсик извлёк дивиденды из кучи-малы у ворот и продлил матч. Но овертайм закончился быстро в пользу «Витязя».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 февраля 2023, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
ОТ
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Алалыкин (Пустозёров) – 03:04 (5x5)   2:0 Пименов (Шмелёв, Кулёмин) – 03:57 (5x5)   2:1 Фу (Юрчо, Лесли) – 29:47 (5x4)   2:2 Лесли (Юрчо) – 58:08 (6x5)   3:2 Хмелевски (Науменков, Кадейкин) – 61:40 (4x3)

«Салават» многообещающе начал матч с «Куньлунем» — возил соперника по площадке и провёл два быстрых гола на четвёртой минуте. Но поддержать феерический старт не удалось – «Куньлунь» после тайм-аута начал потихоньку приходить в себя.

В середине второго периода Паркер Фу в большинстве отыграл одну шайбу, за две минуты до финальной сирены Зак Лесли отправил матч в овертайм, где «Салават» всё-таки взял своё, забив со снятым вратарём.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 февраля 2023, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Калинин (Капустин, Хохряков) – 11:42 (5x5)   2:0 Калинин (Пулккинен, Шабанов) – 18:51 (5x4)   3:0 Капустин (Телегин, Калинин) – 26:48 (5x5)   3:1 Козун (Пакетт, Душак) – 31:56 (5x4)   3:2 Спунер (Душак, Козун) – 33:57 (5x5)   4:2 Шабанов (Ткачёв, Яруллин) – 35:28 (4x5)   4:3 Душак (Коробов, Меркли) – 56:17 (5x5)

«Трактор» набрал хороший ход и всеми силами рвётся в восьмёрку Востока. В игре с минским «Динамо» им сразу удалось навязать сопернику свою волю. Первый период прошёл под знаком капитана Сергея Калинина, который провёл свой 600-й матч в КХЛ. Сначала он открыл счёт в контратаке, а потом и оформил дубль, реализовав большинство.

Во втором периоде Калинин выступил уже ассистентом в голе Кирилла Капустина, но затем весомое преимущество постепенно начало уплывать из рук «Трактора». Брэндон Козун реализовал первое же большинство, а через пару минут приободрённые динамовцы провели и вторую шайбу. Тут же «Трактор» хватает второе удаление, зреет камбэк минчан, но Максим Шабанов в меньшинстве говорит – не так быстро.

В итоге команда Крэйга Вудкрофта уехала из Челябинска ни с чем, хотя в концовке встречи и смогла ещё раз возродить интригу благодаря голу Джозефа Душака. Американский защитник сегодня поучаствовал во всех трёх шайбах своей команды и установил новый рекорд «Динамо» по очкам в одной регулярке среди игроков своего амплуа.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 февраля 2023, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Лапин (Барулин, Ли) – 08:01 (5x5)   0:2 Николишин – 21:17 (5x5)   1:2 Лукоянов (Семёнов, Войнов) – 22:07 (5x5)   2:2 Сафонов (Воронков) – 23:25 (5x5)   3:2 Воронков – 52:26 (5x5)   4:2 Галиев (Панюков, Адамчук) – 54:11 (5x5)

«Ак Барс» снова, как и в матче с «Нефтехимиком», дал сопернику фору в две шайбы, а потом полетел за камбэком. «Амур» открыл счёт в середине первого периода, а в начале второго воспользовался ошибкой Амира Мифтахова. Вратарь отправился в середину круга вбрасывания, чтобы сыграть в шайбу, но потерял её под давлением и пропустил в пустые.

Эта нелепость лишь раззадорила казанцев – две с небольшим минуты спустя счёт уже был равным, а в третьем периоде казанцы мало что позволяли сопернику. В юбилейный, 600-й матч Зинэтулы Билялетдинова в КХЛ проигрывать было бы неприлично. Победная шайба на счету Дмитрия Воронкова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 февраля 2023, четверг. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Леонтьев (Кашников) – 02:21 (5x5)   1:1 Елисеев (Чебыкин, Шулак) – 10:49 (5x4)   2:1 Кизимов (Чивилёв, Белозёров) – 57:36 (5x5)

«Нефтехимик» начал матч с курьёзного гола – Владислав Леонтьев подождал, пока партнёры выйдут из офсайда, и броском из средней зоны прошил Павла Хомченко. Но развить преимущество не получилось, и уже через несколько минут «Адмирал» сравнял в большинстве.

Хозяева владели инициативой, но шайба долго не шла в ворота. Лишь за две с половиной минуты до финальной сирены Семён Кизимов оказался в нужное время в нужном месте и не промахнулся. В турнирной таблице «Нефтехимик» не пропустил вперёд «Трактор» — с челябинцами они вновь сравнялись по очкам, но находятся выше за счёт дополнительных показателей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 февраля 2023, четверг. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 3
Б
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Дарьин (Буренов) – 14:21 (5x4)   0:2 Федотов – 25:47 (5x5)   1:2 Хабаров (Пилипенко) – 38:01 (5x4)   2:2 Суворов (Тихонов, Гераськин) – 46:10 (5x5)   3:2 Тихонов (Лишка, Хабаров) – 54:42 (5x5)   3:3 Дарьин (Конюшков, Фирстов) – 55:43 (5x5)   4:3 Вовченко – 65:00

Крайне весёлый и насыщенный матч состоялся в Череповце, который вместил себя камбэк хозяев с 0:2, спасение гостей в концовке, зажигательный овертайм и буллиты. «Северсталь», балансирующая на грани зоны плей-офф, смогла преодолеть неудачный старт и в третьем периоде вышла вперёд – только чтобы сразу же пропустить ещё одну. Но на последних секундах основного времени Адам Лишка едва не принёс команде победу, а в овертайме концентрация опасных моментов зашкаливала. В напряжённых буллитах сильнее оказались череповчане.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 февраля 2023, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак
Москва
0:1 Локтионов (Цыплаков) – 09:11 (5x4)   0:2 Хохлачёв (Кин, Принс) – 15:32 (5x4)   1:2 Косовец (Дидковский, Стальнов) – 17:53 (5x5)   1:3 Принс (Вароне, Хохлачёв) – 20:40 (5x4)   2:3 Мичков (Гараев, Тянулин) – 51:46 (5x5)

«Спартак» прервал пятиматчевую серию поражений, а заодно взял у «Сочи» реванш. В первом периоде как часы сработало большинство красно-белых – они реализовали два удаления из трёх. Впрочем, концовка отрезка осталась за хозяевами, которые идеально разыграли вбрасывание в чужой зоне и вывели на бросок Сергея Косовца.

Во втором периоде «Спартаку» на помощь вновь пришло большинство – автором гола стал Шейн Принс. На этом «Спартак» немного успокоился в атаке и стал больше внимания уделять в обороне – сочинцы давили, забросили ещё одну шайбу, но большего не добились.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ в сезоне-2022/2023

Матчи 10 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2023, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Динамо М
Москва
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