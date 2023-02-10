Немыслимое достижение ЦСКА и психи тренера «Авангарда». Итоги дня КХЛ

9 февраля в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялось девять матчей. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждом из них.

И ЦСКА, и «Авангард» подошли к очной встрече с поражениями в последних двух матчах. Сегодня прервалась серия московских армейцев. ЦСКА вышел вперёд в первом периоде и практически до самого конца удерживал это минимальное преимущество. Шайба Павла Карнаухова получилась исторической – Никита Нестеров, поучаствовавший в ней в качестве ассистента, установил клубный рекорд по очкам за одну регулярку среди защитников (36).

«Авангард» спас Арсений Грицюк – его шайба впритирку со штангой перевела встречу в овертайм, но удаление Дамира Шарипзянова стало роковым. Максим Мамин забивал формально уже в равных составах, а Михаил Кравец в расстроенных чувствах пинал то ли Сергея Звягина, то ли скамейку.

ЦСКА же установил практически немыслимое достижение – провёл третий матч подряд без единого удаления. Когда такое ещё было, даже и не вспомнить.

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СКА пришлось очень непросто в Екатеринбурге. На протяжении первых двух периодов «Автомобилист» выглядел заметно опаснее и дважды выходил вперёд, причём второй раз забил в меньшинстве. Но в эту же двухминутку схватил ещё один штраф, и СКА в формате «пять на три» не простил, причём забросил шайбу за секунду до сирены на перерыв.

В третьем периоде запал «Автомобилиста» закончился, а СКА как раз разыгрался. Ключевым моментом стала грубая ошибка Сергея Зборовского в своей зоне, которая привела к голу Захара Бардакова. Вскоре СКА положил ещё одну и закончил матч голом в пустые ворота. Петербуржцы гарантировали себе преимущество домашнего льда в первом раунде плей-офф.

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«Металлург» только выбрался из кризиса, добился двух хороших побед над «Трактором» и СКА, но сегодня уступил «Витязю», причём второй раз в сезоне. В этот раз тоже не обошлось без дополнительного времени.

Команды устроили матч-концерт с девятью шайбами – «Витязь» открыл счёт, потом дважды оказывался в роли догоняющего, но на третий период выходил, ведя в счёте. «Магнитка» бросила все силы, чтобы отыграться, создала уйму моментов, и в итоге на последней минуте Брендан Лайпсик извлёк дивиденды из кучи-малы у ворот и продлил матч. Но овертайм закончился быстро в пользу «Витязя».

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«Салават» многообещающе начал матч с «Куньлунем» — возил соперника по площадке и провёл два быстрых гола на четвёртой минуте. Но поддержать феерический старт не удалось – «Куньлунь» после тайм-аута начал потихоньку приходить в себя.

В середине второго периода Паркер Фу в большинстве отыграл одну шайбу, за две минуты до финальной сирены Зак Лесли отправил матч в овертайм, где «Салават» всё-таки взял своё, забив со снятым вратарём.

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«Трактор» набрал хороший ход и всеми силами рвётся в восьмёрку Востока. В игре с минским «Динамо» им сразу удалось навязать сопернику свою волю. Первый период прошёл под знаком капитана Сергея Калинина, который провёл свой 600-й матч в КХЛ. Сначала он открыл счёт в контратаке, а потом и оформил дубль, реализовав большинство.

Во втором периоде Калинин выступил уже ассистентом в голе Кирилла Капустина, но затем весомое преимущество постепенно начало уплывать из рук «Трактора». Брэндон Козун реализовал первое же большинство, а через пару минут приободрённые динамовцы провели и вторую шайбу. Тут же «Трактор» хватает второе удаление, зреет камбэк минчан, но Максим Шабанов в меньшинстве говорит – не так быстро.

В итоге команда Крэйга Вудкрофта уехала из Челябинска ни с чем, хотя в концовке встречи и смогла ещё раз возродить интригу благодаря голу Джозефа Душака. Американский защитник сегодня поучаствовал во всех трёх шайбах своей команды и установил новый рекорд «Динамо» по очкам в одной регулярке среди игроков своего амплуа.

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«Ак Барс» снова, как и в матче с «Нефтехимиком», дал сопернику фору в две шайбы, а потом полетел за камбэком. «Амур» открыл счёт в середине первого периода, а в начале второго воспользовался ошибкой Амира Мифтахова. Вратарь отправился в середину круга вбрасывания, чтобы сыграть в шайбу, но потерял её под давлением и пропустил в пустые.

Эта нелепость лишь раззадорила казанцев – две с небольшим минуты спустя счёт уже был равным, а в третьем периоде казанцы мало что позволяли сопернику. В юбилейный, 600-й матч Зинэтулы Билялетдинова в КХЛ проигрывать было бы неприлично. Победная шайба на счету Дмитрия Воронкова.

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«Нефтехимик» начал матч с курьёзного гола – Владислав Леонтьев подождал, пока партнёры выйдут из офсайда, и броском из средней зоны прошил Павла Хомченко. Но развить преимущество не получилось, и уже через несколько минут «Адмирал» сравнял в большинстве.

Хозяева владели инициативой, но шайба долго не шла в ворота. Лишь за две с половиной минуты до финальной сирены Семён Кизимов оказался в нужное время в нужном месте и не промахнулся. В турнирной таблице «Нефтехимик» не пропустил вперёд «Трактор» — с челябинцами они вновь сравнялись по очкам, но находятся выше за счёт дополнительных показателей.

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Крайне весёлый и насыщенный матч состоялся в Череповце, который вместил себя камбэк хозяев с 0:2, спасение гостей в концовке, зажигательный овертайм и буллиты. «Северсталь», балансирующая на грани зоны плей-офф, смогла преодолеть неудачный старт и в третьем периоде вышла вперёд – только чтобы сразу же пропустить ещё одну. Но на последних секундах основного времени Адам Лишка едва не принёс команде победу, а в овертайме концентрация опасных моментов зашкаливала. В напряжённых буллитах сильнее оказались череповчане.

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«Спартак» прервал пятиматчевую серию поражений, а заодно взял у «Сочи» реванш. В первом периоде как часы сработало большинство красно-белых – они реализовали два удаления из трёх. Впрочем, концовка отрезка осталась за хозяевами, которые идеально разыграли вбрасывание в чужой зоне и вывели на бросок Сергея Косовца.

Во втором периоде «Спартаку» на помощь вновь пришло большинство – автором гола стал Шейн Принс. На этом «Спартак» немного успокоился в атаке и стал больше внимания уделять в обороне – сочинцы давили, забросили ещё одну шайбу, но большего не добились.

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Матчи 10 февраля