Мерзкий поступок в НХЛ. Защитник «Рейнджерс» плюнул в лицо олимпийскому чемпиону

К’Андре Миллер не только обидел Дрю Даути, но и сильно подвёл команду, удалившись до конца матча.

Домашний матч с «Лос-Анджелесом» сложился для «Рейнджерс» удачно. Команда Панарина, Тарасенко и Шестёркина одержала довольно уверенную победу, прервав четырёхматчевую серию неудач.

Впрочем, для «синерубашечников» всё было не так уж просто. На 14-й минуте Алекси Лафренье открыл счёт, но через несколько смен защитник К’Андре Миллер совершенно дурацким и мерзким образом подвёл свою команду, плюнув после банальной заварушки на пятачке в лицо олимпийскому чемпиону Дрю Даути.

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Таким образом Миллер не только оставил свою команду в меньшинстве на пять минут, но и принудил её играть в четыре защитника до конца игры. Всё дело в том, что «Рейнджерс» намеренно сейчас урезают заявку на матчи, чтобы быстрее накопить деньги под потолком зарплат на Патрика Кейна.

«Лос-Анджелес» шикарным шансом не воспользовался. В том числе благодаря вот этому спасению от Шестёркина.

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А в начале второго периода «Рейнджерс» наказали соперника за расточительность: Винсент Трочек оформил дубль в течение полутора минут!

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Правда, на рубеже второго и третьего периодов «Кингз» всё-таки собрались и устроили подобие камбэка. Виктор Арвидссон и Мэтт Рой позволили «королям» подобраться на минимальное расстояние, но тут очень вовремя забил Артемий Панарин. За 19-й гол в сезоне россиянину пришлось побороться.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ещё через три минуты окончательно расслабиться «Рейнджерс» позволил гол Мики Зибанеджада. Швед, который во втором периоде уходил в раздевалку после неудачно сблокированного броска (хозяева в это время играли в 14 полевых), вернулся на лёд и реализовал большинство.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

5:2, победа «Рейнджерс». «Синерубашечники» продолжают удерживать третье место в Столичном дивизионе и понемногу готовятся к серии плей-офф с «Нью-Джерси» или «Каролиной». У «Кингз» же, несмотря на поражение, пока всё в полном порядке, «короли» занимают вторую строчку в Тихоокеанском дивизионе.