Сумасшедшая развязка в овертайме и сенсационный проигрыш чемпиона. Итоги дня плей-офф КХЛ

Московское «Динамо» одержало фирменную победу в стиле Алексея Кудашова, а «Авангард» выстоял в Новосибирске под шквалом атак хозяев.

6 марта в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось четыре матча. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших матчах.

На третьей минуте Егор Аланов, реализовав численное большинство с передачи Максима Сушко, вывел новосибирцев вперёд. На восьмой минуте Сергей Толчинский после паса Ивана Телегина сравнял счёт. На 15-й минуте Владимир Ткачёв вывел омскую команду вперёд. На 34-й минуте Корбан Найт с передачи Алексея Береглазова забил третий гол. Все три шайбы «Авангард» забросил в численном большинстве.

На 43-й минуте Сергей Толчинский оформил дубль. На 54-й минуте Никита Шашков отыграл один гол. На 60-й минуте Тревор Мёрфи сократил отставание в счёте до минимума, но на большее времени у «Сибири» уже не хватило. Новосибирская команда провела отличный матч, переиграв «Авангард» по всем статистическим показателям. По всем второстепенным, но не по самому важному – «ястребы» забросили на одну шайбу больше и повели в серии 2-1.

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Первый период завершился без голов. На 39-й минуте Ник Эберт, реализовав численное большинство, вывел екатеринбургскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Стефан Да Коста и Кёртис Валк. На 44-й минуте Семён Кошелев сравнял счёт, забросив шайбу после потрясающей передачи Коди Кёррана через всю зону.

На 91-й минуте Денис Зернов принёс победу магнитогорцам. Как и в предыдущей игре, которая также решилась в пользу «Магнитки» во втором овертайме, на руку команде Ильи Воробьёва сыграл очень удачный рикошет.

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На 14-й минуте Михаил Григоренко при игре «пять на три» с передачи Константина Окулова вывел армейцев вперёд. На 17-й минуте Адам Лишка сравнял счёт. Под занавес первого периода Антон Слепышев вновь вывел вперёд ЦСКА. На 23-й минуте Егор Морозов сделал счёт 2:2. На 29-й минуте Максим Мамин с передачи Михаила Григоренко поразил ворота «Северстали», однако череповчане уже через девять минут восстановили равенство в счёте усилиями Даниила Вовченко.

Абсолютно провальным образом в воротах ЦСКА сыграл Александр Шарыченков, пропустивший три шайбы после 11 бросков в створ. Терпение Сергея Фёдорова лопнуло в перерыве, и на третий период место на последнем рубеже армейцев занял Адам Рейдеборн, но и он очень быстро пропустил. На 45-й минуте Вовченко оформил дубль. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Александр Петунин. «Северсталь» сенсационно ведёт в серии – 2-1.

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После второй сверхъяркой встречи в Нижнем Новгороде, в которой сильнее преуспели игроки «Торпедо» (5:2), тренерский штаб Алексея Кудашова внёс серьёзные коррективы в игру своей команды. В первом московском матче динамовцы выглядели на льду максимально собранно, не позволив сопернику показать и подобия его фирменной игры.

Первый период в итоге прошёл без голов. На 28-й минуте матча Иван Игумнов вывел москвичей вперёд. Баллы за результативные передачи получили Кирилл Готовец и Богдан Тринеев. На 32-й минуте Иван Муранов удвоил преимущество динамовцев. На 42-й минуте Эрик О'Делл с передачи Дмитрия Рашевского забросил третью шайбу. Голкипер Илья Коновалов оформил шат-аут и помог бело-голубым выйти вперёд в серии – 2-1.

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Расписание на 7 марта: