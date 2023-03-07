Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Адмирал — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей плей-офф КХЛ 6 марта, видеообзоры, сетка плей-офф, расписание матчей 7 марта

Сумасшедшая развязка в овертайме и сенсационный проигрыш чемпиона. Итоги дня плей-офф КХЛ
Денис Лутченко
Итоги дня плей-офф КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии
Московское «Динамо» одержало фирменную победу в стиле Алексея Кудашова, а «Авангард» выстоял в Новосибирске под шквалом атак хозяев.

6 марта в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось четыре матча. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших матчах.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
06 марта 2023, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 4
Авангард
Омск
1:0 Аланов (Сушко) – 02:34 (5x4)   1:1 Толчинский (Телегин) – 07:41 (5x4)   1:2 Ткачёв (Бродхёрст, Буше) – 14:42 (5x4)   1:3 Найт (Береглазов) – 33:51 (5x4)   1:4 Толчинский (Бродхёрст, Якупов) – 42:10 (5x5)   2:4 Шашков (Сушко, Бек) – 53:54 (5x5)   3:4 Мёрфи (Бутузов, Шаров) – 59:08 (5x4)

На третьей минуте Егор Аланов, реализовав численное большинство с передачи Максима Сушко, вывел новосибирцев вперёд. На восьмой минуте Сергей Толчинский после паса Ивана Телегина сравнял счёт. На 15-й минуте Владимир Ткачёв вывел омскую команду вперёд. На 34-й минуте Корбан Найт с передачи Алексея Береглазова забил третий гол. Все три шайбы «Авангард» забросил в численном большинстве.

На 43-й минуте Сергей Толчинский оформил дубль. На 54-й минуте Никита Шашков отыграл один гол. На 60-й минуте Тревор Мёрфи сократил отставание в счёте до минимума, но на большее времени у «Сибири» уже не хватило. Новосибирская команда провела отличный матч, переиграв «Авангард» по всем статистическим показателям. По всем второстепенным, но не по самому важному – «ястребы» забросили на одну шайбу больше и повели в серии 2-1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Рекорд КХЛ и 32 блок-шота! Как «Авангард» повёл в серии с «Сибирью» Рекорд КХЛ и 32 блок-шота! Как «Авангард» повёл в серии с «Сибирью»
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
06 марта 2023, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Эберт (Да Коста, Валк) – 38:46 (5x4)   1:1 Кошелев (Кёрран, Чибисов) – 43:31 (5x5)   2:1 Зернов (Яковлев) – 90:35 (5x5)

Первый период завершился без голов. На 39-й минуте Ник Эберт, реализовав численное большинство, вывел екатеринбургскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Стефан Да Коста и Кёртис Валк. На 44-й минуте Семён Кошелев сравнял счёт, забросив шайбу после потрясающей передачи Коди Кёррана через всю зону.

На 91-й минуте Денис Зернов принёс победу магнитогорцам. Как и в предыдущей игре, которая также решилась в пользу «Магнитки» во втором овертайме, на руку команде Ильи Воробьёва сыграл очень удачный рикошет.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
06 марта 2023, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Григоренко (Окулов) – 13:10 (5x3)   1:1 Лишка (Иванцов, Морозов) – 16:01 (5x5)   1:2 Слепышев (Карнаухов, Макаров) – 19:20 (5x5)   2:2 Морозов (Пыленков, Пресс) – 22:36 (5x3)   2:3 Мамин (Григоренко) – 28:10 (5x5)   3:3 Вовченко (Гераськин, Петунин) – 28:19 (5x5)   4:3 Вовченко (Пыленков, Петунин) – 44:10 (5x4)   5:3 Петунин (Рожков) – 58:48 (en)

На 14-й минуте Михаил Григоренко при игре «пять на три» с передачи Константина Окулова вывел армейцев вперёд. На 17-й минуте Адам Лишка сравнял счёт. Под занавес первого периода Антон Слепышев вновь вывел вперёд ЦСКА. На 23-й минуте Егор Морозов сделал счёт 2:2. На 29-й минуте Максим Мамин с передачи Михаила Григоренко поразил ворота «Северстали», однако череповчане уже через девять минут восстановили равенство в счёте усилиями Даниила Вовченко.

Абсолютно провальным образом в воротах ЦСКА сыграл Александр Шарыченков, пропустивший три шайбы после 11 бросков в створ. Терпение Сергея Фёдорова лопнуло в перерыве, и на третий период место на последнем рубеже армейцев занял Адам Рейдеборн, но и он очень быстро пропустил. На 45-й минуте Вовченко оформил дубль. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Александр Петунин. «Северсталь» сенсационно ведёт в серии – 2-1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
06 марта 2023, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Игумнов (Готовец, Тринеев) – 27:58 (5x5)   2:0 Муранов – 31:46 (5x5)   3:0 О'Делл (Рашевский) – 41:09 (5x5)

После второй сверхъяркой встречи в Нижнем Новгороде, в которой сильнее преуспели игроки «Торпедо» (5:2), тренерский штаб Алексея Кудашова внёс серьёзные коррективы в игру своей команды. В первом московском матче динамовцы выглядели на льду максимально собранно, не позволив сопернику показать и подобия его фирменной игры.

Первый период в итоге прошёл без голов. На 28-й минуте матча Иван Игумнов вывел москвичей вперёд. Баллы за результативные передачи получили Кирилл Готовец и Богдан Тринеев. На 32-й минуте Иван Муранов удвоил преимущество динамовцев. На 42-й минуте Эрик О'Делл с передачи Дмитрия Рашевского забросил третью шайбу. Голкипер Илья Коновалов оформил шат-аут и помог бело-голубым выйти вперёд в серии – 2-1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Новость по теме
Кудашов: сколько «Торпедо» сегодня забило, а мы сколько — кто играл в атакующий хоккей?

Расписание на 7 марта:

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
07 марта 2023, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
07 марта 2023, вторник. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Ак Барс
Казань
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
07 марта 2023, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
07 марта 2023, вторник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Локомотив
Ярославль
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023