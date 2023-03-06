Кудашов: сколько «Торпедо» сегодня забило, а мы сколько — кто играл в атакующий хоккей?

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче с «Торпедо» (3:0, 2-1).

«На встречах в Нижнем Новгороде я выделял атмосферу, которая там была. Сегодня хочу то же самое сказать про нашу московскую атмосферу и тоже поблагодарить нижегородских болельщиков, которые приехали в большом количестве. Сегодня была битва и болельщиков, и игроков на льду. Довольны победой, довольны игрой, готовимся к следующей встрече.

Не дали «Торпедо» забить? В первую очередь, мы играли в атаку, это было основное. Насколько меня задевают слова Ларионова, что «Динамо» выстраивает болото? Не задевают. Насколько это можно считать правдой? Сколько «Торпедо» сегодня забило, а мы сколько — кто играл в атакующий хоккей? Причём я знаю, что идёт полемика. Для того и существуют журналисты, критики — они сравнивают, анализируют, делают выводы. А наше дело играть.

Если вы помните, например, прошлый плей-офф, да и в течение сезона, то Игумнов и в нём периодически играл с Тринеевым. По центральному были нюансы, нужен был такой центральный, поэтому там был Потапов», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.