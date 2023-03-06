Рекорд КХЛ и 32 блок-шота! Как «Авангард» повёл в серии с «Сибирью»

В третьем матче серии между «Сибирью» и «Авангардом» команда Андрея Мартемьянова проиграла на своём льду со счётом 3:4, но сама встреча (прежде всего её ход и развитие) получилась неожиданной.

Шутка ли, но хвалёная омская атака с топ-легионерами Буше и Найтом, с мастеровитыми Толчинским и Ткачёвым за весь матч нанесла всего 12 (!) бросков в створ ворот Антона Красоткина. Хотя хвалёная она в том числе потому, что умеет выжимать максимум из минимума тогда, когда это необходимо.

«Авангард» повторил рекорд по реализации бросков для команды, победившей в гостевом матче плей-офф. Омичи забили четыре гола после 12 бросков в створ – 33,3%. Такой же показатель был зафиксирован в матче «Северсталь» – «Атлант» (27.02.2011), когда подмосковная команда забросила восемь шайб после 24 бросков.

Рекорд в плей-офф КХЛ принадлежит московскому «Динамо», которое забросило семь шайб после 18 бросков в ворота «Локомотива» (05.03.2015) – 38,1%. Рекордный показатель в КХЛ – 47,4%. Он зафиксирован в матче «Сибирь» – «Салават Юлаев» (14.10.2008), когда уфимцы забили девять голов после 19 бросков.

В свою очередь, новосибирцы отличились лишь трижды при 37 бросках в створ. Здесь, конечно, нужно спрашивать не только с форвардов, но и с тренерского штаба. В частности с тренера, который отвечает за нападающих. Откровенно слабый матч провёл и голкипер хозяев. Да, сибиряки обстучали все штанги и перекладины ворот Демченко, трижды отличились, подолгу запирали соперника в его зоне. Но всё это ничего не значит, ведь команда всё равно проиграла и теперь уступает в серии.

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«Салават» недавно тоже провёл период без бросков — не было ли дежавю? Мы не «Салават», у них немножко другая тактика. Могу сказать: в данной ситуации «Сибирь» заперла в нашей зоне, было очень сложно выйти, они здесь нас переиграли в этом периоде», — заявил после матча главный тренер омичей Михаил Кравец.

«У нас достаточно было большинства, и играли неплохо, были моменты: штанги все обстучали. У меня претензий к команде особых нет», — справедливо заметил главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов.

На что ещё стоит обратить внимание? Безусловно, на 32 блокированных броска хоккеистами «Авангарда». Сразу вспоминается чемпионский для «ястребов» плей-офф, когда на тот момент команда Боба Хартли пласталась на каждом участке льда, а нынешний капитан Дамир Шарипзянов поймал на себя всё, что только можно. Да, ценой травм и переломов, но как иначе? Вот и сейчас «Авангард» успешен в этом важном в розыгрыше Кубка Гагарина компоненте.

Однако в этой серии ещё далеко ничего не решено. «Сибирь» как была, так и остаётся «кусачей» командой, способной в любой момент обыграть любого соперника и доставить ему массу неприятностей. Поэтому расслабляться «Авангарду» однозначно не стоит. Тем более что четвёртый матч серии тоже состоится в Новосибирске.