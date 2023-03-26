Ови потребовалось всего четыре секунды на реализацию большинства. Теперь он стоит на пороге уникального юбилея.

Овечкин вколотил гвоздь из «офиса»! Великий снайпер снова идёт на 50 голов в сезоне НХЛ

«Вашингтон» приехал на матч с заклятым соперником «Питтсбургом» с задачей не делать ни шагу назад. Отступать некуда, столичная команда занимает 11-е место в конференции и отстаёт от зоны плей-офф на четыре очка. Ещё до игры портал MoneyPuck оценивал шансы «Вашингтона» на попадание в восьмёрку всего в 1,1%. Впереди три клуба, включая «пингвинов», а это значит, что поражение фактически означало потерю шансов на кубковую весну.

Весьма бодрый первый период голов не принёс, а во втором, едва «столичные» стали потихоньку перехватывать инициативу, выстрелил «Питтсбург». Дэнтон Хайнен перехватил шайбу в своей зоне и отправил на рандеву с вратарём Райана Пилинга, который разобрался с Дарси Кемпером.

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Пилинг не забивал примерно вечность – с конца января, но через две минуты голевое чутьё проснулось у ещё более неожиданного снайпера – защитник Чад Руведел убежал в контратаку и забросил свою первую шайбу в сезоне!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На старте третьего периода Джейк Гюнцель практически поставил крест на надеждах «Вашингтона», превратив неудачный пас Тома Уилсона в выход один на один в большинстве. Однако «столичные» всё же смогли внести интригу и совершили сумасшедший камбэк с 0:3.

Сначала Уилсон исправился за допущенную ошибку – вместе с Евгением Кузнецовым они отобрали шайбу у Криса Летанга в чужой зоне и провели стремительную атаку. Кузнецов уехал за лицевую линию, вытащив из ворот Кейси Десмита, и выдал передачу на Уилсона, которому оставалось только попасть в пустые.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Затем пришло время Ови. Капитан «Вашингтона» сделал то, что умеет лучше всего – вколотил гвоздь из своего «офиса», который в последнее время работает без выходных и перерывов на обед. На реализацию большинства ему потребовалось всего четыре секунды! Великий снайпер забросил свою 42-ю шайбу в сезоне и идёт на гроссмейстерский полтинник. Сейчас у Ови залетает практически в каждом матче – шесть голов в последних шести встречах.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Помимо этого, Овечкин оказался на пороге уникального юбилея – до 300 голов в большинстве за карьеру остался всего один меткий выстрел. Такого НХЛ не видела за всю свою богатую историю! Ови-счётчик добрался до отметки 822 гола, и до главного рекорда Уэйна Гретцки теперь всего 72 шайбы.

После гола Ови «Питтсбург» совсем было посыпался и за три минуты до финальной сирены позволил «Вашингтону» сравнять счёт. Дилан Строум делал всё, что хотел, пока Десмит барахтался на льду, а оборона «пингвинов» охраняла кукурузу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Однако один «пингвин» был против такого развития событий – Евгений Малкин обокрал Энтони Манту и выступил главным решалой, забросив победную шайбу за полторы минуты до конца.

«Вашингтон» всё дальше от плей-офф, отставание на данный момент составляет шесть очков.