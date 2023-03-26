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Реакция Овечкина по поздравление «Питтсбурга» с выходом на второе место по голам в НХЛ

Реакция Овечкина по поздравление «Питтсбурга» с выходом на второе место по голам в НХЛ
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3.

На раскатке перед началом встречи на главном табло арены высветилось поздравление российскому форварду и капитану «Вашингтона» Александру Овечкину с выходом на второе место в списке снайперов НХЛ в истории. Нападающий поприветствовал присутствующих и показал большой палец, поблагодарив за поздравление.

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Отметим, с момента выхода Овечкина на второе место в списке снайперов НХЛ и покорения рекорда Горди Хоу прошло уже достаточно времени, однако с тех пор Александр приехал на арену «Питтсбурга» только сейчас, поэтому и был поздравлен клубом с опозданием. До рекорда Уэйна Гретцки Овечкину осталось забросить 72 шайбы.

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