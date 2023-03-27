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«Аризона» — «Колорадо» — 3:4 Б, видео, голы, гениальный победный буллит Валерия Ничушкина

Гениальный Ничушкин! Исполнил на все деньги, выиграв матч в стиле суперзвезды НХЛ
Елена Кузнецова
«Аризона» — «Колорадо» — 3:4 Б, видео
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Валерий забил единственный гол в буллитной серии с «Аризоной», которая растянулась на семь раундов.

Матчи с «Аризоной» даются действующему чемпиону непросто. В декабре «Колорадо» ей проиграл, в марте выиграл все три встречи, но на тоненького – сначала в овертайме, затем благодаря голу в третьем периоде, а сегодня — только в седьмом раунде буллитной серии.

В рамках сегодняшнего противостояния Валерия Ничушкина перевели в первое звено к Натану Маккиннону и Микко Рантанену, и российский нападающий стал одним из главных творцов победы. Но всё равно пришлось потрудиться – «Аризона» не дала «лавинам» спокойной жизни, даже проигрывая 0:2 после второго периода.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 4
Б
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Рантанен – 29:30 (5x5)   0:2 Байрэм (О'Коннор, Кольяно) – 30:46 (5x5)   1:2 Маччелли (Макбэйн) – 50:37 (5x5)   2:2 Фишер (Кесселринг) – 51:37 (5x5)   2:3 Ничушкин (Рантанен, Тэйвз) – 53:11 (5x4)   3:3 Келлер (Вялимяки, Шмальц) – 55:28 (5x5)   3:4 Ничушкин – 65:00
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый период получился таким скучным, что зрители наверняка начали зевать – соперники выжали из себя всего 10 бросков на двоих, и это несмотря на три большинства. После очного матча за полтора дня до этого команды будто не могли завестись. Но после перерыва вышел уже другой «Колорадо» — а вот Коннор Ингрэм продолжал спать и, выйдя из ворот, отдал шайбу Рантанену. Никто ничего не понял, и только финн вовремя сориентировался и завёл её в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Второй гол «Колорадо» тоже получился курьёзным – после изначального сейва Ингрэма игрок «Аризоны» пнул шайбу обратно на ворота, где Боуэн Байрэм её добил.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

К третьему периоду, когда проснулась и «Аризона», у «Колорадо» начались проблемы. Матиас Маччелли продемонстрировал, почему является одним из лучших новичков НХЛ в этом сезоне – сначала финтом уложил на лёд Байрэма, а потом пробил Александра Георгиева с острого угла.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ровно через минуту «койоты» поймали «лавин» на смене, и Кристиан Фишер сравнял счёт, но через несколько секунд гости получили большинство, которое вскоре реализовали – остановить на пятачке Ничушкина, замкнувшего идеальный пас Рантанена, Ингрэм был не в состоянии.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Российский форвард подходит к плей-офф в великолепной форме – забил 15-й гол в сезоне и продлил результативную серию до шести матчей, а в последних 18 встречах на его счету 23 (7+16) очка. В марте он – третий бомбардир команды после Маккиннона и Макара!

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Но и это преимущество в счёте «Колорадо» не смог удержать и продолжил сыпаться. Шайба Клейтона Келлера с разворота застала Георгиева врасплох и перевела игру в овертайм, а потом и в буллитную серию, которая затянулась. Ингрэм и Георгиев с лёгкостью парировали все шайбы, которые летели в их сторону, пока в седьмом раунде не выпустили Ничушкина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Послематчевые броски для Ничушкина – редкое занятие, но сегодня он исполнил на все деньги, начертив гениальный гол в стиле знаменитого буллита суперзвезды НХЛ Петера Форсберга. С единственным отличием – забил с удобной руки.

Турнирная таблица НХЛ

«Колорадо» выиграл восьмой из последних девяти матчей и уже сравнялся с «Далласом» по очкам, отставая на одно от «Миннесоты». Заруба за первое место в Центральном дивизионе будет знатная.

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