Макдэвид — зверь! Догнал легенд НХЛ, набрав 170 очков, и полез в драку за партнёра

Капитан «Эдмонтона» стал пятым игроком в истории, набравшим 170 очков за сезон в регулярке и плей-офф.

Серия «Вегаса» и «Эдмонтона» получается совершенно непредсказуемой, как будто когда одни включают полные обороты, другие глохнут, и наоборот. На покер Леона Драйзайтля в первом матче «рыцари» ответили шестью шайбами. В следующей игре «нефтяники» уничтожили соперника со счётом 5:1, только чтобы в третьем матче их самих укатали в лёд с идентичным счётом.

От четвёртой игры можно было ожидать чего угодно, а основное внимание, как всегда, было приковано к невероятному Коннору Макдэвиду, которого в предыдущей встрече всего лишь второй раз в нынешнем плей-офф и в девятый за сезон (с учётом регулярки) оставили без набранных очков.

Однако первый кирпичик в сегодняшнюю победу заложил не капитан «Ойлерз», а четвёртое звено. Ник Бьюгстад и Клим Костин закошмарили оборону «Вегаса» в зоне атаки – американец увёл шайбу у Ши Теодора, россиянин бросал с опасной позиции – промахнулся, но Бьюгстад подхватил снаряд за воротами и завёл его в сетку по-бобровски.

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На этом выступления Теодора со знаком «минус» не закончились. Спустя минуту он засадил Костину клюшкой между ног и привёл игроков «Эдмонтона» в ярость, которую те сначала выплеснули на реализацию большинства (забил Эван Бушар), а затем стали кошмарить канадца силовыми при каждом удобном случае.

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Идеальный первый период «Эдмонтона» подытожил третий гол, который Леон Драйзайтль организовал для Маттиаса Экхольма. «Ойлерз» работали как хорошо смазанный механизм – Стюарт Скиннер рутинно делал сейвы, забыв о предыдущем провале, лидеры вели за собой, спецбригады идеально выполняли свою работу, а «Вегас» сгибался под градом хитов.

Во втором периоде была заброшена только одна шайба, но она ознаменовала два важных события. Во-первых, первый гол в этом плей-офф забил Райан Ньюджент-Хопкинс, который прежде только раздавал передачи.

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Во-вторых, Макдэвид сделал вторую передачу за матч и стал всего лишь пятым игроком в истории НХЛ, которому удалось набрать не менее 170 очков за сезон (с учётом регулярки и плей-офф)! Он попал в компанию великих легенд, до него этим достижением могли похвастаться только Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Майк Босси и Яромир Ягр. Просто зверь!

За весь сезон у Макдэвида теперь 100 передач, последний раз в НХЛ такое удавалось Евгению Малкину в сезоне-2008/2009, когда он взял свой первый Кубок Стэнли и «Конн Смайт Трофи».

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Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде «Вегас» смог размочить счёт, а под конец игра приобрела характер ожесточённого противостояния и закончилась со 111 минутами штрафа. Алекс Пьетранджело грязно ударил Леона Драйзайтля клюшкой по рукам, за что в итоге получил удаление до конца матча. За партнёра тут же полез мстить Макдэвид, однако судья быстро пресёк намечавшуюся драку. Тем не менее выяснение отношений продолжилось через несколько секунд уже между Дарнеллом Нурсом и Николасом Хагом, которым дали вволю помахать кулаками.

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В этой серии 2-2, соперники продолжают чередовать разгромы с провалами, но ставки повышаются, игра теперь пойдёт до двух побед. По-прежнему совершенно непонятно, кто в итоге пройдёт дальше, но очень интересно.