Два шедевра от Канады угомонили Латвию! «Кленовые» опять в финале ЧМ по хоккею

Полуфинал чемпионата мира – 2023 Канада – Латвия говорит сам за себя. Афиша экстравагантная, а для латвийцев это и вовсе историческое достижение на турнирах подобного уровня. Правда, уровень этот падает с каждым годом, поэтому не удивимся, если в скором времени, как верно подметил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, мы увидим на решающей стадии мирового первенства сборную Гондураса. Нынешнее руководство ИИХФ во главе с Люком Тардифом занимается планомерным развалом мирового хоккея. И, надо заметить, получается это у француза и его подчинённых очень хорошо.

Напомним, в полуфинале коллектив Харийса Витолиньша сенсационно прошёл шведов, а канадцы выбили из борьбы за золотые медали действующих чемпионов мира финнов. Сборная Суоми не смогла настроиться на игру даже на глазах у собственных болельщиков, вчистую провалив встречу. Выводы делайте сами.

«Дело в том, что победила более эффективная команда. Мы имели отличные моменты, с этих позиций мы обычно забиваем три гола как минимум.

Критика в прессе? Это часть этой профессии. Фанаты и СМИ имеют своё мнение. Но когда ты знаешь, что сделал всё, что в твоих силах, при руководстве командой, то критика тебя не ранит. Моя возможная отставка? Я не собираюсь размахивать белым флагом. Конечно, это провальный результат, но мы должны хорошо обдумать, нужно ли нам что-то менять. Может быть, какие-то мелочи.

Продолжу ли следить за турниром? Откровенно говоря, этот турнир уже не так интересен. Но я ещё не собираюсь домой. С руководством и игроками мы, конечно, спокойно всё обсудим», – оправдывался после матча пока ещё главный тренер финнов Юкка Ялонен.

В отчётном противостоянии хозяева неожиданно вышли вперёд. Латвийцы перевели игру в чужую зону. Монтембо справился с дальним броском Зиле, Букартсу не удалось добить с пятака, но Лочмелис (самый молодой игрок команды) подобрал отскок и отправил шайбу в пустой угол ворот.

В концовке первого периода дважды подряд мог забивать Индрашис, но Миксу немного не хватило точности.

Во втором отрезке встречи канадцы остались втроём (!), но воспользоваться предоставленным шансом не удалось. «Кленовые листья» принялись штурмовать ворота Шутова, но никак не могли забить. Но казалось, что всё же североамериканцы действовали не на полную мощь, будто экономя часть сил. Вопрос: зачем? Игра тем временем начала изобиловать удалениями, с дисциплиной у обеих команд были проблемы. В итоге канадцы всё же вымучили свой гол. Кребс разогнал атаку североамериканцев, вошёл в зону и сделал перевод на Бле, который попал по скачущей шайбе и послал её в дальнюю девятку.

Вот только радовались хоккеисты Андре Туриньи недолго. Балцерс совершил перехват в средней зоне, продвинулся вперёд, обыграл Уигара и послал шайбу в дальний угол — Монтембо не дотянулся.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

Третий период начался с курьёзного гола сборной Канады. «Кленовые листья» выиграли борьбу у лицевого борта, Круз сделал пас на Куинна, который бросил с отрицательного угла. В итоге шайба попала в район задней стороны маски Шилову и отскочила в сетку – 2:2.

Похоже, этот гол психологически сказался на сборной Латвии. Лучич по ходу быстрой атаки сделал пас от борта в центр, Фантилли (будущий второй номер драфта НХЛ) ворвался в зону, легко разобрался с Фрейбергсом и с близкого расстояния пробил Шилова.

Последовавший далее гол Лотона в пустые ворота стал обычной формальностью – 4:2.

Канада в седьмой раз за последние восемь чемпионатов мира и в четвёртый раз подряд вышла в финал, а Латвия в любом случае прыгнула выше головы. Завтра хозяева турнира сыграют в матче за третье место, а канадцы ждут победителя встречи США – Германия.