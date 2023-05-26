Исключение России — не политика? Босс ИИХФ лукавит и превращает ЧМ в цирк

Увы, но турниры под эгидой ИИХФ с каждым годом падают ниже плинтуса. Все помнят, каким слабым, неинтересным и неконкурентоспособным получился молодёжный чемпионат мира без участия в нём сборной России. Сейчас мы можем лицезреть уровень взрослого первенства, без слёз на который не взглянешь.

Полное отсутствие звёзд, апатия и скукота – все эти ассоциации характерны для проходящего в Латвии и Финляндии мирового форума. Напрягаться на домашнем турнире не захотели даже действующие чемпионы финны, безвольно проигравшие в четвертьфинале на глазах у собственных болельщиков сборной Канады в её 10-м или 15-м по силе составе. С треском вылетели шведы, опозорившиеся в игре с Латвией и уже получившие нагоняй от шведской прессы. В итоге латвийцы впервые в своей истории вышли в полуфинал ЧМ, а финал турнира и вовсе получится уникальным.

Но, конечно, без сборной России в числе участников никакой ценности нынешнее зрелище не имеет. Когда к соревнованию по каким-то надуманным и не имеющим ничего общего со спортом решениям не допускают одну из ведущих хоккейных и спортивных держав, то это не первенство лучших, а обычная профанация. Тем удивительнее слышать выступления босса Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа, который боится назвать вещи своими именами, попросту обманывая всех, включая себя самого.

«Все решения, принятые советом ИИХФ, направлены на защиту соревнований и делегатов России, Беларуси. Эти решения не являются политическими. Мы не позволим превращать обсуждения в политические дебаты. Мы будем говорить о соревнованиях, спорте, хочу заверить, что мы не принимаем никакого политического давления», – заявил Тардиф.

Если при Рене Фазеле в организации был полный порядок, то с приходом французского управленца начался раздрай и бардак. Тардифу давно пора снять с себя розовые очки и признать очевидное: международные хоккейные турниры при нём оказались буквально поглощены политикой и увязли в политических распрях.

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«Лично мне непонятно, почему для нашей страны в ИИХФ просто берут и отменяют хоккей. Думаю, всё просто: на Западе боятся, что сборная России может выиграть чемпионат мира. Очень странное и непонятное решение, изначально смешали политику со спортом, а теперь мы видим унылые полуфиналы. Вы, например, можете представить футбольный мундиаль без сборной Аргентины, Бразилии или Германии?

Посмотрите, никто не отменяет газ или и нефть из России. Причём по любым ценам. И никогда не отменит. А тут решили отыграться на хоккее и говорят, что это не политическое решение, просто смешно это слышать. На мой взгляд, Россия могла бы выставить на чемпионат мира две сборные своей страны, у нас много звёзд.

Организаторы нас просто испугались. Побоялись, что мы станем чемпионами. Безусловно, мы были бы в финале. Так что новый французский старче Люк Тардиф лукавит. Так и скажите: «Мы боимся Россию и не хотим видеть её чемпионом». Кстати, сборная Беларуси, которую тоже отстранили от турнира по политическим причинам, тоже не затерялась бы и выступила достойно», – жёстко высказался известный тренер Андрей Назаров.

Люк Тардиф Фото: Antti Aimo-Koivisto/IMAGO/ТАСС

Назаров правильно подметил – не допустили до чемпионата мира и Беларусь, а сборную Казахстана, по сути, насильно заставили сменить главного тренера, отказав в шенгенской визе и въезде в Латвию белорусскому специалисту Андрею Скабелке. И что, Тардиф снова скажет, что это не политика?

Стоит признать, что сборную России (как и белорусов) на международной арене не ждут, иначе вопрос давно был бы решён. Вот только западные спортивные чиновники собственными руками закопали некогда отличное и яркое соревнование, которое было праздником для болельщиков из разных стран. Теперь же чемпионат мира по хоккею находится на одном уровне с Евротуром, а в скором времени и вовсе перестанет кого-либо интересовать.