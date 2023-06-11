Ротенберг поздравил Гвардиолу, Гашек снова говорит о КХЛ. Главные новости дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий в мире хоккея за 11 июня 2023 года.

Лидер «Флориды» не смог провести четвёртый матч финала целиком

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук пропустил значительную часть третьего периода из-за травмы, проведя лишь четыре смены в заключительном отрезке матча.

Форвард покинул лёд на отметке 44:18, а вернулся лишь спустя 10 с небольшим минут. При этом нападающий провёл на площадке последние 2 минуты 26 секунд матча, пытаясь сравнять счёт при игре с пустыми воротами. Всего в четвёртом матче серии Ткачук провёл 16 минут и 40 секунд. Сам хоккеист отказался обсуждать характер травмы.

Напомним, в третьем матче серии Ткачук угодил под мощный силовой приём Кигана Колесара, после чего покинул площадку в начале первого периода и вернулся лишь к середине второго после длительной проверки на сотрясение мозга.

Бывший защитник сборной России заканчивает карьеру

Как стало известно «Чемпионату», 38-летний защитник Георгий Мишарин в ближайшее время объявит о завершении профессиональной карьеры игрока.

38-летний защитник в прошлом сезоне провёл за «Торпедо» 42 матча в регулярном чемпионате КХЛ и плей-офф и отметился тремя результативными передачами с показателем полезности «+2». Всего в КХЛ на счету опытного защитника 744 матча, в которых Мишарин набрал 122 (25+97) очка с показателем полезности «+38».

Напомним, 1 июня «Торпедо» объявило о том, что не будет продлевать контракт с опытным защитником. В КХЛ Мишарин выступал за такие клубы, как «Торпедо», «Автомобилист», ЦСКА и магнитогорский «Металлург». Защитник является бронзовым призёром юниорского чемпионата мира 2003 года и серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2005 года. Кроме того, Мишарин входил в состав сборной России на ЧМ-2006 в Риге.

Гашек прокомментировал переход словацкого защитника в «Локомотив»

Бывший голкипер ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек в «Твиттере» отреагировал на переход защитника и капитана сборной Словакии Мартина Герната в ХК «Локомотив».

«Я много раз говорил об этом. В этом явно виноваты законодатели, которые за 470 дней не смогли подготовить и утвердить закон, запрещающий работу на территории России. Я не поддерживаю действия парня, но он действует по законам своей страны, поэтому я его не осуждаю. Давайте лучше надавим на наших законодателей, чтобы они не позволили ему переезжать туда, приняв закон, который запрещает там работать», — говорится в сообщении.

Доминик Гашек Фото: Katerina Sulova/ZUMA/ТАСС

Журналист The Athletic оценил вероятность обмена Овечкина

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир порассуждал, реален ли шанс обмена капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в другой клуб, если там у него будет больше шансов побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Я не думаю, что это произойдёт. По текущему контракту у Овечкина осталось три сезона, и ему нужно забить 73 гола. Думаю, что он сделает это в какой-то момент в сезоне-2024/2025.

Если что-то заставит его сбиться с курса, я готов поспорить, что он предпочёл бы продлить свою сделку в Вашингтоне до того, как команда подумает о его обмене или он сам уйдёт в другой клуб», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.

Стало известно, когда вратарь олимпийской сборной России вернётся в форму

Главный тренер команды Военно‑морского флота по хоккею Валерий Покровский рассказал, когда российский вратарь Иван Федотов закончит службу. Кроме того, специалист ответил на вопрос, сколько времени потребуется голкиперу, чтобы выйти на пик формы.

Отметим, что сегодня, 11 июня, в Санкт‑Петербурге подошёл к концу чемпионат вооружённых сил РФ по хоккею с шайбой. Команда ВМФ, цвета который представлял Федотов, стала второй.

«Сколько времени нужно Федотову, чтобы выйти на пик? Если тренироваться в составе клуба КХЛ, то ему хватит месяца. Когда он закончит службу? Ему осталось меньше месяца. Есть чёткая дата, остался 21 день. Сейчас он и сам не знает, как будет развиваться его дальнейшая судьба. Надеется, что будет в команде», — приводит слова Покровского «Матч ТВ».

Ротенберг поздравил Гвардиолу с победой в Лиге чемпионов

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу с победой в Лиге чемпионов. В финале турнира команда из Манчестера оказалась сильнее миланского «Интера» со счётом 1:0:

«Искренне рад за успех Пепа Гвардиолы! 12 лет он шёл к своей третьей победе в Лиге чемпионов и вот наконец достиг цели. Гвардиола взял на вооружение стиль игры «Барселоны» легендарного Йохана Круиффа и развивает его на протяжении всей своей карьеры. Пеп работал в трёх ведущих чемпионатах — испанском, немецком и английском и везде не просто был на ведущих ролях, а тотально доминировал. Все его команды невероятно здорово держат мяч, умно играют в пас, контролируют пространство, обладают психологией победителей.

После двух побед в Лиге чемпионов с «Барселоной» в 2009 и 2011 годах Пеп не побоялся уйти в «Баварию», а потом в «Манчестер Сити». Он пробовал свой стиль в совершенно других условиях и везде был лучшим, становился чемпионом и в Германии, и в Англии. Третья победа в Лиге чемпионов могла прийти к нему гораздо раньше, но фортуна благоволила другим. Несмотря ни на что, Гвардиола продолжал усердно работать и вчера добился заслуженного и долгожданного успеха.

Историю и философию Пепа мы берём на вооружение и в СКА. Мы тоже уважаем старые традиции. Как Гвардиола опирается на фундамент своего учителя Круиффа с его тотальным футболом, так и мы стараемся играть в тотальный хоккей, отдавая должное нашим советским игрокам и тренерам — Анатолию Владимировичу Тарасову, Виктору Васильевичу Тихонову, Владимиру Владимировичу Юрзинову. Нельзя не упомянуть и Бориса Михайлова и Владимира Петрова, которые работали в СКА, а Владимир Владимирович был даже играющим тренером и внёс большой вклад в развитие ленинградского, а затем и петербургского хоккея. Развиваем и совершенствуем их стиль. Дорожим шайбой, играем умно, шаг за шагом строим коллектив, прививаем игрокам психологию победителей. Учимся у лучших и работаем на будущее!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.