У кого замок на воротах крепче? Рейтинг голкиперов в КХЛ, Восточная конференция

Отъезд легионеров больнее всего ударил по вратарской линии КХЛ, и почти полное отсутствие иностранцев по-прежнему ощущается очень остро. Очевидные сложности с комплектованием этой позиции есть даже у не особенно ограниченных в ресурсах клубов.
С какими голкиперами в новый сезон входят команды Востока?
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«Адмирал»: Никита Серебряков, Павел Хомченко
Лучший вратарь прошедшего сезона (пока) продолжит выступать за «Адмирал». Серебряков внёс колоссальный вклад в сенсационный успех владивостокского клуба и собрал невероятную прессу. Теперь любопытно посмотреть за тем, как он справится с обрушившейся славой. И да, немаловажный фактор — как Никита будет работать без перешедшего в СКА тренера вратарей Юрия Ключникова. Со специалистом у него сложилась особая «химия».
«Ак Барс»: Тимур Билялов, Амир Мифтахов
Тимур Билялов отлично отработал прошедший сезон, включая плей-офф, и вполне заслуживал звания обладателя Кубка Гагарина. Его единственный очевидный минус — высокая травматичность, а вот скромные габариты он компенсирует другими качествами. Амир Мифтахов не испытывал значительного недостатка в игровой практике, и даже не скажешь, что он играл на подмене. При этом есть ощущение, что он может стать ещё лучше. Вратарский тандем «Ак Барса» — один из самых сбалансированных, и тренерам предстоит каждый день делать нелёгкий выбор.
«Автомобилист»: Евгений Аликин, Владимир Галкин
Уральцы выиграли конкуренцию за один из самых ценных лотов на трансферном рынке. Евгений Аликин, который отчаянно тащил «Амур» на протяжении нескольких сезонов, выбрал именно Екатеринбург. Теперь голкипер, достигший стадии расцвета и оказавшийся в более серьёзной организации, имеет все шансы стать лучшим в своём амплуа — как минимум на Востоке. 23-летний Галкин успел накопить приличный опыт и наконец-то получил роль полноценного второго номера — не исполинский, но всё же заметный шаг вперёд.
«Салават Юлаев»: Александр Самонов, Илья Ежов
«Салават Юлаев» в последнее время модно ругать, но с вратарём в Уфе разобрались, несмотря на мутную долговую историю. Усилия Александра Самонова помогли «Северстали» затянуть серию с будущим чемпионом — ЦСКА. Голкипер доказал, что был напрасно «демобилизован» из СКА: в трёх из семи матчей противостояния он совершил свыше 35 сейвов, однажды и вовсе — 52. Илья Ежов со своими «пенками» в плей-офф на таком фоне меркнет, но у кого в лиге есть два полноценных первых номера?
«Барыс»: Эдди Паскуале, Никита Бояркин
Астанинский клуб урвал Эдди Паскуале, за которого бились восточные гранды вроде «Магнитки» и «Салавата». Некоторые эксперты считают канадца переоценённым, однако в прошлом сезоне «Барыс» не мог быть спокойным за последний рубеж от слова «совсем». Нет сомнений, это спокойствие Паскуале принесёт.
«Сибирь»: Антон Красоткин, Денис Костин
Молодой вратарский дуэт отличался высокой стабильностью и взаимозаменяемостью по ходу регулярного сезона, а вот в плей-офф парни просели перед «Авангардом». Впрочем, даже если они сделали правильные выводы, намного легче не будет: в этом году новосибирцы сменили вектор и решили играть в агрессивный атакующий хоккей по примеру «Торпедо».
«Амур»: Игорь Бобков, Янис Калниньш
В последнее время победитель МЧМ-2011 совсем растерял хватку, и поражение «Автомобилиста» от «Магнитки» списали (во многом справедливо) на его невыразительную игру. В Хабаровске Бобков должен получить гораздо больше доверия и времени, хотя расслабляться всё равно не стоит: стартовые позиции Калниньша слабее, но побороться за пост номер один он вполне способен.
«Авангард»: Василий Демченко, Андрей Мишуров
Омичи продлили контракт с Василием Демченко сразу после поражения в серии с «Ак Барсом». Болельщики восприняли новость неоднозначно: с одной стороны, вратарь прогрессировал по ходу турнира; с другой – так и не искоренил из собственной игры нездоровую непредсказуемость. Молодой бэкап Мишуров запомнился феноменальной эффективностью на буллитах и в целом выглядел вполне соответствующим уровню КХЛ. Глубины в линии добавит 36-летний Илья Проскуряков. На ранних отрезках прошедшего сезона ветеран сделал для «Трактора» очень многое.
«Нефтехимик»: Эмиль Гарипов, Андрей Тихомиров
Экс-звезда «Ак Барса» после обмена в Нижнекамск преобразился и напомнил себя образца лучших времён. Взлёт Гарипова остановила травма, а до этого события он выиграл шесть матчей из семи. Входить в сезон с возрастным и не самым здоровым первым номером — большой риск, но «Нефтехимик», похоже, готов на него пойти. Другой опытный вратарь на контракте у нижнекамцев – Андрей Тихомиров, но мы помним, что в случае крайней необходимости занять место в рамке этой команды готовы даже тренеры.
«Лада»: Владислав Подъяпольский (?), Александр Трушков
С высокой степенью вероятности состав «Лады» пополнит Владислав Подъяпольский. Голкипер не впечатлил взыскательного руководителя СКА и действительно после обмена из «Северстали» так и не смог обрести себя. В то же время опыта Подъяпольскому не занимать, как и умения играть за не блещущие исполнителями команды.
«Трактор»: Закари Фукале, Сергей Мыльников
Подписание второго номера команды АХЛ — в определённой степени ставка на зеро: может, и выгорит, но гарантии нет. С другой стороны, генменеджер челябинцев Алексей Волков уже делал мастер-класс по неочевидным выигрышным решениям. В то же время потенциал для роста сохраняет Сергей Мыльников.
«Металлург»: Артём Загидулин, Илья Набоков
Вратарский корпус — очевидная ахиллесова пята магнитогорцев. Артём Загидулин в прошлом сезоне выступал в Финляндии, поэтому его актуальный уровень оценить непросто. Илье Набокову всего 20 лет, и за его плечами лишь четыре с половиной минуты в КХЛ.
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