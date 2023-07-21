У кого замок на воротах крепче? Рейтинг голкиперов в КХЛ, Восточная конференция

«Авангард» и «Ак Барс» остались при своём, «Авто» и «Барыс» сорвали куш, а вот у «Магнитки», похоже, большие проблемы.

Отъезд легионеров больнее всего ударил по вратарской линии КХЛ, и почти полное отсутствие иностранцев по-прежнему ощущается очень остро. Очевидные сложности с комплектованием этой позиции есть даже у не особенно ограниченных в ресурсах клубов.

С какими голкиперами в новый сезон входят команды Востока?

Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».